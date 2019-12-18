«Белые Медведи» дважды обыграли «Алтай»

Челябинцы одержали шестую победу подряд.

Послушать 00:00

16 и 17 декабря в Усть-Каменогорске состоялись два матча МХЛ. В них встречались команды «Алтай» и «Белые Медведи» — прямые конкуренты за место в плей-офф. И в обеих играх победу одержал челябинский клуб.

В первом матче «черно-белые» буквально разгромили «Алтай»: встреча завершилась со счетом 2:6. И в составе «Белых Медведей» смогли отличиться заброшенными шайбами Родион Фильчаков, Александр Яковлев, Александр Абрамов, Данил Зиновьев, Артем Шварев и Александр Яковлев.

А вот ко второму матчу игроки из Усть-Каменогорска смогли перезагрузиться и вышли на лед более заряженными. Зрители вновь увидели голевое пиршество в этой игре, которая завершилась лишь в дополнительное время. В первых трех периодах заработанными очками отличились Константин Лукин, Александр Яковлев, Егор Степанов, Артем Шварев. И последнюю — пятую шайбу — в овертайме забросил Богдан Жиляков. Противостояние между «Алтаем» и «Белыми Медведями» завершилась со счетом 4:5 ОТ.

Главный тренер челябинцев Алексей Заварухин в пресс-конференции после второго матча рассказал, что он за всю свою тренерскую карьеру не может припомнить момента, чтобы его команда на выезде побеждала в четырех матчах подряд.

«Хорошо сыграли в первой игре, контролировали ход матча. На вторую встречу настраивали ребят на результат. Удалось забить две быстрые шайбы. Это четвертая игра на выезде, возможно, в каких-то моментах не хватило сил, немного „подсели“ в третьем периоде. Сумели выстоять и в овертайме забить гол. Сегодня мы играли с прямым конкурентом за место в плей-офф, и нам удалось победить. У соперника есть звено-лидер, которое здорово играет. Разобрали их игру, показали ребятам и акцентировали внимание на этом. Но хоть мы это и сделали, лидеры соперника все же сумели набрать очки», — отметил Алексей Заварухин.

Следующая игра «Белых Медведей» пройдет уже на домашнем льду арены «Трактор». Она состоится в понедельник, 23 декабря. В гости к челябинцам приедут «Кузнецкие Медведи» из Новокузнецка.

Напомним, что каждый из болельщиков может задать свой вопрос о клубе или предложить тему для шоу ОТВ «Свободный лед». Задать вопрос/предложить тему/стать участником шоу можно здесь

