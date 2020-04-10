Артемий Панарин: «Вся семья гнала самогон. Весь самогон под нами был»

Игрок вспомнил истории из детства и представил, как могла сложиться его судьба без хоккея.

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Форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин поделился мыслями о том, чем мог заниматься, если бы не стал профессиональным хоккеистом. По словам спортсмена, он вряд ли бы работал в крупной компании и скорее всего остался бы в родном Коркино.

Мыслями по этому поводу Артемий Панарин поделился с бывшим нападающим футбольной сборной России и санкт-петербургского «Зенита» Александром Кержаковым во время совместного эфира в «Инстаграме». Помимо этого коркинец рассказал о небольшом «бизнесе», которым занималась его семья. Форвард вспомнил, что его бабушка пекла и продавала пирожки и самогон.

«У меня как раз бабушка пекла пирожки и продавала. К семейному бизнесу присоединился бы. Гнал Самогон? Вся семья гнала. Весь самогон под нами был. Сколько градусов? Никогда не пробовал. Но приходил с друзьями — им лет по 13. Они отопьют — бабушка там за шторами прятала чекушки, — потом дед „огребает“. Она думала, что это дед, а это мои друзья», — рассказал Артемий Панарин в эфире «Инстаграма» Александра Кержакова.

Напомним, прошлым летом Артемий Панарин подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнждерс». Среднегодовая зарплата «Хлебушка» равна 11,6 миллионам долларов.

В текущем сезоне НХЛ на счету уроженца Коркино 95 очков в 62 матчах регулярного чемпионата. Нападающий входит в тройку лучших снайперов лиги.