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Челябинская площадка на 150% подготовится к приему юниорского Чемпионата мира

Спецкомиссия проверила состояние арены «Трактор».
сегодня в 11:01
  |  Хоккей

Представители Международной федерации хоккея на льду проверяют южноуральские арены на предмет готовности к предстоящему Чемпионату по хоккею среди молодежи. Первой инспекцию прошла челябинская арена «Трактор». Площадка не в первый раз становится «домом» для крупных спортивных соревнований, поэтому готовность арены не вызывает сомнений.

Обычно я смотрю, есть ли все помещения для команд, технические помещения, соответствует ли арена требованиям международной федерации и турнира. Судя по тому, что я увидел, это очень хорошая арена. Она соответствует всему, что у нас обозначено в регламенте, и оставляет хорошее впечатление. - рассказал заместитель генерального секретаря Международной федерации хоккея на льду Ханнес Эдерер.

Особое внимание уделено медицинской составляющей. Поскольку в турнире участвуют лучшие молодые спортсмены в возрасте до 18 лет, нельзя допустить промедления при травмах при необходимости.

Арена «Трактор» на 150% будет готова принимать такие мероприятия, потому что в прошлом году проходили аналогичные соревнования в Словакии, там два катка уровнем ниже, чем наша арена. С опытом организаторов, которые проводят уже шесть лет подряд различные международные турниры в Челябинске, в том числе на арене «Трактор» сомневаться не приходится в организации. - рассказал министр физической культуры и спорта Леонид Одер.

Впереди - визит на территорию магнитогорской арены. Эксперты оценят состояние «Металлурга» и проверят уровень двух площадок.

Напомним, с 19 по 29 апреля 2018 года пройдет юниорский Чемпионат Мира по хоккею на Южном Урале. Принимать соревнования будут два города - Челябинск и Магнитогорск. В хоккейном турнире примут участие 10 команд. На групповом этапе в Магнитогорске сыграют сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии и Белоруссии. В Челябинске сразятся юниоры России, Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. Уверенность, что турнир пройдет на высочайшем уровне, высказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

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