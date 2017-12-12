/ Верблюд и енот претендуют на звание талисмана юниорского Чемпионата мира по хоккею

Маскота определят в ходе народного голосования.

На Южном Урале началось голосование за талисман предстоящего Чемпионата мира по хоккею среди юниоров. В финал вышли изображения щенка по кличке Филимон, енота и верблюда. Третье место жюри присудило Филимону, за 1 и 2 место должны проголосовать жители региона.



Экспертная комиссия определила три лучшие работы, однако распределить места оказалось непросто. Мнения членов комиссии насчет 1 и 2 места разделились, поэтому мы решили организовать общенародное голосование за лучший талисман, чтобы наши жители сами решили, кто из маскотов должен стать символом чемпионата. — рассказал сайту «Первый областной» заместитель губернатора Челябинской области Вадим Евдокимов.

Голосование будет проводиться в официальной группе чемпионата «ВКонтакте». Всем участникам группы также можно предложить имя выбранному талисману в соответствующем обсуждении в группе. Голосование продлится до 17 декабря включительно. Результаты голосования будут объявлены 18 декабря.



Напомним, с 19 по 29 апреля 2018 года пройдет юниорский Чемпионат Мира по хоккею на Южном Урале. Принимать соревнования будут два города — Челябинск и Магнитогорск. В хоккейном турнире примут участие 10 команд. На групповом этапе в Магнитогорске сыграют сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии Белоруссии. В Челябинске сразятся юниоры России, Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. Уверенность, что турнир пройдет на высочайшем уровне, высказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



«Пакетные» абонементы на матчи уже поступили в продажу, с 1 января в свободном доступе появятся отбельные билеты на матчи. Сообщается, что цена на отдельные проходки будет что выше, чем на абонементы.