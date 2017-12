/ Смотрите заключительный гостевой матч «Трактора» в 2017 году на 1obl.tv

Челябинцам предстоит визит в Подольск для встречи с «Витязем».

Сегодня, 21 декабря, «Трактор» сыграет завершающую гостевую встречу в 2017 году, после чего отправится домой и проведет там две праздничные встречи. Но до этого нужно одолеть неуступчивый подмосковный «Витязь». Подольчане в последних 11 встречах без очков со льда уходили лишь дважды. После перерыва на Еврохоккейтур свой матч они выиграли, переиграв в серии буллитов магнитогорский «Металлург». «Трактор» же уступил ЦСКА 1:3, хотя «армейцы» вышли на встречу без 10 основных игроков.

В то же время челябинцам сегодня победа сегодня нужна намного больше, «черно-белые» ведут борьбу за кубковую восьмерку, их сейчас снизу поджимают «Салават Юлаев» и «Сибирь». И если команда Анвара Гатиятулина намерена подарить болельщикам плей-офф в юбилейный сезон, «Витязь» — это та команда, которую нужно обязательно обыгрывать. Желательно, в основное время. Подольск отстает от восьмого места на 10 очков и с большой долей вероятности будет доигрывать сезон, но сдаватьcя на милость более мотивированным оппонентам точно не станут. Однако эксперты оценивают шансы соперников как равные.

«Витязь» неплохо играет в атаке, но оборона подмосковной команды регулярно дает сбои — больше в КХЛ пропустили только «Слован» и «Югра». Защиту «Трактора» в этом сезоне тоже сложно назвать образцово-показательной. Два месяца назад челябинцы победили в родных домах 2:1, кто окажется сегодня — смотрите на «Первом областном» в разделе «Онлайн ТВ». Начало встречи в 21:30 по челябинскому времени.

«Трактор» — «Витязь»

Игры: 42 vs 44

Очки: 62 vs 51

Голы: 92 vs 108

Пропущенные шайбы: 99 vs 127

Количество бросков: 1190 vs 1332

Процент реализации бросков: 7.73 vs 8.11

Процент реализации большинства: 20.8 vs 18.6

Процент нейтрализации меньшинства: 78.1 vs 77.0

Штраф: 358 vs 541