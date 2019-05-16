/ Алексанр Шаров и Игорь Исаев продлили контракты с «Трактором»

Новые соглашения рассчитаны на два года.

Хоккейный клуб «Трактор» продлил контракты с воспитанниками челябинского хоккея — нападающим Александром Шаровым и защитником Игорем Исаевым. Новые соглашение рассчитаны на 2 года. Как отметил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф, руководство клуба было решительно настроено на сохранение игроков в составе.

Это воспитанники нашей школы, которые прошли всю клубную вертикаль и уже выиграли с «Трактором» бронзу КХЛ. Уверен, ребята продолжат прогрессировать в своем мастерстве и принесут большую пользу команде и всей организации. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Отметим, что Александр Шаров провел за «Трактор» 214 матчей в КХЛ и набрал 46 очков. У Игоря Исаева 120 игр за «черно-белых» и 15 баллов за результативность. Оба хоккеиста выиграли с «Трактором» бронзу плей-офф Континентальной хоккейной лиги в 2018 году, а также дважды завоевали бронзовые медали Молодежной хоккейной лиги. На данный момент оба хоккеиста — кандидаты в сборную России.