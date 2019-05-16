Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.85 -0.45 72.69 -0.68
Челябинск
сейчас
 
+17 °C
завтра
 
+15 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Алексанр Шаров и Игорь Исаев продлили контракты с «Трактором»

Алексанр Шаров и Игорь Исаев продлили контракты с «Трактором»

Новые соглашения рассчитаны на два года.
сегодня в 13:23
  |  Хоккей

Хоккейный клуб «Трактор» продлил контракты с воспитанниками челябинского хоккея — нападающим Александром Шаровым и защитником Игорем Исаевым. Новые соглашение рассчитаны на 2 года. Как отметил генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф, руководство клуба было решительно настроено на сохранение игроков в составе.

Это воспитанники нашей школы, которые прошли всю клубную вертикаль и уже выиграли с «Трактором» бронзу КХЛ. Уверен, ребята продолжат прогрессировать в своем мастерстве и принесут большую пользу команде и всей организации. — рассказал сайту «Первый областной» генеральный директор «Трактора» Борис Видгоф.

Отметим, что Александр Шаров провел за «Трактор» 214 матчей в КХЛ и набрал 46 очков. У Игоря Исаева 120 игр за «черно-белых» и 15 баллов за результативность. Оба хоккеиста выиграли с «Трактором» бронзу плей-офф Континентальной хоккейной лиги в 2018 году, а также дважды завоевали бронзовые медали Молодежной хоккейной лиги. На данный момент оба хоккеиста — кандидаты в сборную России.

Хоккей
О том, кто чаще всего дает советы по управлению «Трактором», рассказал Борис Видгоф
сегодня в 16:47
О том, кто чаще всего дает советы по управлению «Трактором», рассказал Борис Видгоф
Спорт
Зарядку в центре города провел защитник «Трактора» Артем Бородкин
сегодня в 15:14
Зарядку в центре города провел защитник «Трактора» Артем Бородкин
Хоккей
Вячеслав Угрюмов покинул пост директора школы «Трактора»
вчера в 14:41
Вячеслав Угрюмов покинул пост директора школы «Трактора»
Хоккей
«Трактор» опубликовал план предсезонной подготовки
14.05.2019
«Трактор» опубликовал план предсезонной подготовки
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
«Летающим космодромом» из Челябинской области заинтересовались в Китае
сегодня в 17:42
«Летающим космодромом» из Челябинской области заинтересовались в Китае
Хоккей
Шесть южноуральцев вызваны в молодежную сборную России
сегодня в 17:39
Шесть южноуральцев вызваны в молодежную сборную России
Происшествия
Вынесен приговор врачу, отправившего южноуральского солдата с «огнестрелом» в армию
сегодня в 16:54
Вынесен приговор врачу, отправившего южноуральского солдата с «огнестрелом» в армию
Хоккей
О том, кто чаще всего дает советы по управлению «Трактором», рассказал Борис Видгоф
сегодня в 16:47
О том, кто чаще всего дает советы по управлению «Трактором», рассказал Борис Видгоф
Общество
На «Первом канале» проведут новое голосование за победителя шоу «Голос.Дети»
сегодня в 16:44
На «Первом канале» проведут новое голосование за победителя шоу «Голос.Дети»
Происшествия
Неадекватный челябинец пытался вырвать столб в центре Челябинска
сегодня в 16:27
Неадекватный челябинец пытался вырвать столб в центре Челябинска
Общество
Град и грозы обрушатся ночью на Челябинскую область
сегодня в 16:00
Град и грозы обрушатся ночью на Челябинскую область
Спорт
Дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей на чемпионате России среди глухих
сегодня в 15:58
Дзюдоисты Челябинской области завоевали семь медалей на чемпионате России среди глухих
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6