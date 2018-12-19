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/ Три результативных балла Евгения Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Баффало»

Три результативных балла Евгения Дадонова помогли «Флориде» обыграть «Баффало»

Игрока признали первой звездой матча и второй звездой игрового дня.
сегодня в 18:05
  |  Хоккей

Форвард команды НХЛ «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов набрал 3 очка в матче регулярного чемпионата против «Баффало Сэйберс». На счету челябинца — 2 гола и 1 результативный пас.

Все три балла Евгений Дадонов набрал в третьем периоде. Сначала форвард при счете 2:2 вышел 1 на 1 с вратарем «Баффало», однако были нарушены правила, из-за чего судья назначил буллит, который Дадонов успешно реализовал.

Затем он выступил ассистентом при голе одноклубника Фрэнка Ватрано, который добил бросок Дадонова, пустив шайбу по воздуху. Счет стал 4:2 в пользу «Пантер».

Последний гол в матче Евгений Дадонов забил в пустые ворота, эффектно направив шайбу по воздуху, установив окончательный счет — 5:2 в пользу «Флориды».

По итогам матча Евгений Дадонов был признан первой звездой игры. Всего нападающий провел на льду 17 минут, нанес 8 бросков в створ ворот при статистике потерь и перехватов 1:1. Также Дадонов был признан второй звездой всего игрового дня в НХЛ.

После этой игры на счету челябинца 33 очка в 32 матчах сезона.

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