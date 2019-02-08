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/ Сборная России обыграла Финляндию в вынесенном матче Шведских игр

Сборная России обыграла Финляндию в вынесенном матче Шведских игр

«Красная машина» победила «Суоми» по буллитам.
сегодня в 17:49
  |  Хоккей

Заключительный этап Еврохоккейтура под названием Шведские игры начался для сборной России с победы. В вынесенном матче, который проходил в Ярославле, «Красная машина» по буллитам переиграла команду Финляндии.

Первыми в матче забили гости. Отличился Нико Ойямяки. Затем россияне, усилиями Ильи Михеева, отличились дважды. Победа была у сборной России в руках, но за 9 секунд до конца игры Микко Лехтонен сравнял счет и перевел игру в овертайм.

В дополнительное время команды не забили шайб, а вот в серии штрафных бросков россияне оказались сильнее. Игру прокомментировал главный тренер сборной России Илья Воробьев.

У нас много дебютантов, поэтому допустили ошибки. Мы разобрали их, какие конкретно — не скажу. Не хочу выносить сор из избы. Наши дебютанты сегодня старались и хорошо себя проявили. Главное — получили опыт. Итог получился голливудским. Видели, как у ребят горели глаза. — рассказал Илья Воробьев.

Теперь «Красная Машина» отправилась в Швецию. 9 февраля российская команда сыграет с хозяевами турнира, а на следующий день сборная России встретится с командой Чехии.

Отметим, что в составе российской команды на лед вышли воспитанники челябинского хоккея Сергей Шумаков и Денис Зернов, которые сейчас защищают цвета «Авангарда».

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