/ Поступили в продажу билеты на магнитогорские матчи юниорского Чемпионата мира

Болельщики могут выбрать проходки на арену «Металлург» среди нескольких категорий.

11 января стартовала продажа билетов на матчи Чемпионата мира по хоккею среди юниоров, которые пройдут в Магнитогорске. На арене «Металлург» в ходе группового этапа встретятся пять сборных. Приобрести проходки можно несколькими способами: на билетном сайте чемпионата, через кассы ледовой арены и на сайте «Металлурга». Также доступно приложение.

На Южном Урале стартовали продажи билетов на матчи чемпионата мира по хоккею среди юниоров в городе Магнитогорск. В группе «А» сыграют сборные США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии в Магнитогорске. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, с 19 по 29 апреля 2018 года пройдет юниорский Чемпионат Мира по хоккею на Южном Урале. Принимать соревнования будут два города — Челябинск и Магнитогорск. В хоккейном турнире примут участие 10 команд. На групповом этапе в Магнитогорске сыграют сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии и Белоруссии. В Челябинске сразятся юниоры России, Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. Уверенность, что турнир пройдет на высочайшем уровне, высказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Сборная России U18 сыграет в группе «B» в Челябинске. Соперниками россиян станут сборные Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. «Пакетные» абонементы на матчи сборных уже поступили в продажу, с 1 января в свободном доступе появились билеты на отдельные матчи в столице Южного Урала. Сообщается, что цена на отдельные проходки будет выше, чем на абонементы.



