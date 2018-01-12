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Поступили в продажу билеты на магнитогорские матчи юниорского Чемпионата мира

Болельщики могут выбрать проходки на арену «Металлург» среди нескольких категорий.
сегодня в 11:32
  |  Хоккей

11 января стартовала продажа билетов на матчи Чемпионата мира по хоккею среди юниоров, которые пройдут в Магнитогорске. На арене «Металлург» в ходе группового этапа встретятся пять сборных. Приобрести проходки можно несколькими способами: на билетном сайте чемпионата, через кассы ледовой арены и на сайте «Металлурга». Также доступно приложение.

На Южном Урале стартовали продажи билетов на матчи чемпионата мира по хоккею среди юниоров в городе Магнитогорск. В группе «А» сыграют сборные США, Швеции, Канады, Швейцарии и Белоруссии в Магнитогорске. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, с 19 по 29 апреля 2018 года пройдет юниорский Чемпионат Мира по хоккею на Южном Урале. Принимать соревнования будут два города — Челябинск и Магнитогорск. В хоккейном турнире примут участие 10 команд. На групповом этапе в Магнитогорске сыграют сборные Канады, США, Швеции, Швейцарии и Белоруссии. В Челябинске сразятся юниоры России, Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. Уверенность, что турнир пройдет на высочайшем уровне, высказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Сборная России U18 сыграет в группе «B» в Челябинске. Соперниками россиян станут сборные Финляндии, Словакии, Чехии и Франции. «Пакетные» абонементы на матчи сборных уже поступили в продажу, с 1 января в свободном доступе появились билеты на отдельные матчи в столице Южного Урала. Сообщается, что цена на отдельные проходки будет выше, чем на абонементы.

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