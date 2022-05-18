В Миассе разработали комплектующие для систем медицинского газоснабжения

Оборудование уже используют в Республике Саха

Миасский завод медицинского оборудования разработал усиленные узлы вращения с пневматическими тормозами для подъемно-поворотных консолей в системах медицинского газоснабжения. Комплектующие спроектировали с использованием отечественных материалов на основе немецких, чешских и китайских аналогов. Новое оборудование уже установили в кардиологическом диспансере в Якутске (Республика Саха), сообщает пресс-служба Минпрома Челябинской области.

«Мы давно планировали разработать пневмотормоз для потолочных консолей, но это сложный процесс, требующий серьезного подхода. За работу взялась команда из специалистов конструкторского бюро систем жизнеобеспечения, технологического бюро и производственного комплекса. От модели, разработанной несколько лет назад, пришлось отказаться из-за невозможности сейчас приобрести в Европе нужные элементы. Все разрабатывалось, изготавливалось, испытывалось, дорабатывалось, что называется, на ходу. После чего были собраны опытные образцы узлов вращения и проведены испытания. В итоге мы получили положительные результаты и новый надежный импортозамещающий продукт», — рассказывает начальник конструкторского бюро систем жизнеобеспечения НПО ЗАО «Асептические медицинские системы» Светлана Шведкина.

Всего миасский завод изготовил 176 консолей подвода медицинских газов и электропитания различных типов: настенные палатные и реанимационные, потолочные подъемно-поворотные консоли и их модификации на опорах с двумя поворотными блоками.

На сегодняшний день системы медицинского газоснабжения завода применяют при оснащении современных больниц и лечебных учреждений в России и странах СНГ.