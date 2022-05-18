В Челябинске мужчина побил дочь возле школы

Действия разгневанного отца зафиксировали камеры наблюдения

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Полиция Челябинска проводит проверку и устанавливает личность мужчины, который дал подзатыльник дочери, а потом пнул девочку. Об этом Первому областному информагентству сегодня, 18 мая, сообщили в УМВД по Челябинску.

Инцидент случился возле образовательного центра на Университетской Набережной.

На кадрах видно, как отец возле автомобиля отвешивает девочке подзатыльник, стягивает с ребенка рюкзак, а потом пинает дочку. После этого школьница садится в машину.

«Сотрудники отдела ПДН проводят проверку, они выехали в образовательное учреждение для установления обстоятельств происшествия и установления семьи девочки», — рассказали в полиции.

Тем временем в социальных сетях в комментариях к видео жители Челябинска высказывают свое возмущение и требуют строгого наказания за такие методы воспитания.