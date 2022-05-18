Росавиация ограничила полеты в 11 аэропортов России до 25 мая

Добраться до южных и центральных городов РФ можно альтернативными путями

Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России до 25 мая 2022 года. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в одиннадцать российских аэропортов продлен до 25 мая 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщили в пресс-службе Росавиации.

Добраться до южных российских городов жители РФ могут через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Кроме того, остальные аэропорты работают в обычном режиме.

Напомним, авиасообщение с городами юга и центральной части России закрыто с начала специальной военной операции на Украине, то есть с конца февраля 2022 года. В этом году россияне не смогут попасть в Крым на самолете. Однако есть другие способы добраться до полуострова, чтобы провести там отпуск. Какие — выяснил журналист Первого областного информагентства.