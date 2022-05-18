Главный тренер и южноуральские ватерполистки команды «Динамо-Уралочка» Златоуст вызваны в женскую сборную России по водному поло. Национальная ватерпольная команда начала тренировочную подготовку на сборе в Туапсе, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Уралочка».
От златоустовской команды в сборную вызваны сразу шесть ведущих игроков: Евгения Головина, Юлия Лаптева, Полина Попова, Елизавета Заплатина, Наталья Воронцова и Екатерина Голубева. Также в тренерском штабе национальной команды наставник «Уралочки» Михаил Накоряков.
Программа подготовки включает в себя и тренировочный процесс, и контрольные матчи. В планах проведение нескольких турниров с участием всех сборных России, главной, молодежной и юниорской, а также зарубежных команд. Отметим, что один из турниров должен пройти в Златоусте.
Напомним, что ватерпольный клуб «Динамо-Уралочка» завоевал серебро чемпионата России. Команда из Златоуста в финале уступила по пенальти «Кинефу-Сургутнефтегазу» — 12:14. Также основатель и главный тренер южноуральской команды Михаил Накоряков в откровенном интервью ИА «Первое областное» подводит итоги насыщенного ватерпольного сезона.
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