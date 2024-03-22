Весна в Челябинске окончательно вступила в свои права

Весеннее настроение — в фотографиях Дмитрия Сопильняка

Куртки нараспашку, шапки долой, улыбки — надеть. И пусть с улиц сошел еще не весь снег, а ночью пока устойчивый минус, зато днем весна все более уверенно забирает бразды правления в свои руки. Рады ли челябинцы окончанию зимы? Ответ — в нашем фоторепортаже.