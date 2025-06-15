В челябинском зоопарке самка оленя родила двойню

Это большая редкость

В челябинском зоопарке — пополнение в семье пятнистых оленей: Марина родила двойню. Это большая редкость, уверяют в зоопарке: обычно самки рожают одного детеныша, а если двух, то один из них сразу погибает. Но в этом случае оба мальчика чувствуют себя хорошо, сообщили в соцсетях учреждения.

Счастливое событие произошло 7 июня. Мама уже восстановилась после родов, а мальчишки вовсю резвятся. Но сотрудники зоопарка просят вести себя потише возле вольера пятнистых оленей: сейчас Марине приходится кормить каждого малыша по 15 раз в сутки, а это сильно выматывает.

«Нужно беречь новоиспеченную маму и минимизировать внешние факторы стресса»,— подчеркнули в зоопарке.