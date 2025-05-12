В челябинском зоопарке женщина накормила медведей и пеликана морковкой

Администрация в очередной раз напоминает, что давать еду животным запрещено





В Челябинске посетительница зоопарка проигнорировала правила и накормила животных морковкой, рассказали в пресс-службе зоопарка.

На каждом вольере в зоопарке размещены таблички с информацией о строгом запрете кормления животных, однако посетительницу это не остановило. Видимо, женщина хотела преподать сыну урок доброты, однако вышло совсем наоборот.

Сначала нарушительница бросила морковь в вольер медведей, а потом накормила овощем пеликана.

«Пеликан ест рыбу и только рыбу. Иногда моллюсков. Но вообще рыбу. И любой другой корм для него очень опасен. И тут морковка», — посетовали в зоопарке.

Видеозапись нарушения можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Челябинцы! Зоопарк обеспечивает животных сбалансированным питанием. Корм, принесенный посетителями, может навредить их здоровью и даже привести к смерти.