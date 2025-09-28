Зима в Челябинской области наступила неожиданно. Буквально несколько дней назад в регионе стояла 30-градусная жара, а уже сегодня, 28 сентября, в некоторых районах лежит снег. Красивыми фотографиями первых зимних осадков с ИА «Первое областное» поделились читатели.
Жительница Нязепетровска Людмила Мелашич утром выглянула в окно, а там — все в снегу. Женщина сделала несколько потрясающих кадров.
В Златоусте минувшей ночью тоже прошел снег. В городе он быстро растаял, в а нацпарке «Таганай» укрыл землю, деревья и дома. Вот таким утром запечатлели «Гремучий ключ».
Фото: пресс-служба нацпарка
Синоптики предупреждали о снеге в Челябинской области. Зимние осадки обещали в горных районах, на севере области — дождь со снегом.
Автомобилистам в областной ГАИ рекомендовали не выезжать на трассы. Если поездку не отменить, не забудьте поменять резину и строго соблюдайте Правила дорожного движения.