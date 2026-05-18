После увольнения южноуральцы могут получить премию

Факт ухода с работы не лишает сотрудника выплаты

Увольнение не означает автоматическую потерю премии, если она предусмотрена внутренними документами и работник достиг согласованных результатов, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на Роскачество.

«Сам по себе факт увольнения не означает потерю премии, особенно если сотрудник выполнил согласованные цели и результаты его работы были достигнуты до даты ухода», — пояснили в департаменте.

Право на выплату зависит от внутреннего положения о премировании и условий трудового договора. В компаниях со «зрелой системой управления» эти вопросы продуманы заранее, а премирование происходит прозрачно. Сотрудник и работодатель могут открыто обсудить планы ухода и выплату за достижение конкретных целей перед увольнением.