Зачем надо вставать в планку

Она эффективна не только для мышц пресса

Планка входит в перечень самых эффективных методик, укрепляющих мышцы живота. При этом планкой подтягивается не только пресс, но и все тело, потому что техника способна включать в работу разнообразные мышечные группы.

Планка подходит для укрепления:

• рук. Любая планка первым делом заставляет работать руки, потому что они принимают основную нагрузку, удерживая тело в нужной позе;

• пресса. Упражнение создано для интенсивного прокачивания пресса, а особый плюс планки в том, что она может задействовать даже внутренние мышцы пресса. Выбирая нужную разновидность планки, удается проработать и боковые мышцы живота;

• спины. Правильное выполнение планки заставляет ровно держать спину, потому для ее мышц, как и для позвоночника, это труд. Планка улучшает осанку и снимает боли, но проблемы с позвоночником — повод отказаться от упражнения;

• ног. Удержание таза на весу возможно лишь при активном включении в работу мышц ног, что помогает достичь их рельефности и стройности;

• шеи. Стоять в планке нужно с удержанием головы на одной линии с позвоночником, так что мышцам шеи важно себя проявить.

Включая планку в тренировочный комплекс, достаточно пребывания в заданном положении по минуте с несколькими повторами. Новичкам достаточно стоять в планке по 10—30 секунд 2—3 раза за тренировку.

Регулярно выполняя планку, можно не только преобразить фигуру, но и повысить мышечную выносливость, укрепить суставы и снизить риски их травмирования. Планка благотворно влияет на концентрацию и собранность, учит терпению, и возбуждает симпатическую нервную систему, которая подготавливает организм к выполнению тяжелой работы. Планка ускоряет частоту сердечных сокращений, что важно для обеспечения мышц кровью.

