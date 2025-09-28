Водителей предупредили о снеге и гололеде в Челябинской области 28 сентября

В горах установится снежный покров

Сегодня, 28 сентября, арктический холод принесет в Челябинскую область мокрый снег и низкие температуры. На дорогах будет скользко, предупредили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура поднимется до +5 градусов. День выдастся дождливым и ветреным.

В Магнитогорске воздух прогреется до +8 градусов. Небольшой дождь начнется во второй половине дня. Ветер будет слабым северного направления.

В Златоусте — всего +2 градуса и снег с дождем. Без ветра.

Около +4 градусов и смешанные осадки ожидаются в Сатке.

В Аше теплее — до +9 градусов. Небольшой дождь и штиль.

В целом по области температура воздуха будет варьироваться в пределах от +2 до +11 градусов. В большинстве районов пройдет дождь, на севере — с мокрым снегом. Местами гололед. В горах установится временный снежный покров.

Водителей предупредили о непогоде и настоятельно рекомендовали сменить летнюю резину на зимнюю. Также автомобилистов призвали отказаться от поездок по загородным трассам.