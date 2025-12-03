В Челябинске ищут хозяев пятимесячного лабрадора-потеряшки

Скорее всего, малышка испугалась петарды и убежала далеко от дома

В Челябинске неравнодушные жители ищут хозяев потерявшегося лабрадора. Малышке на вид всего около пяти месяцев. Она ухоженная, упитанная, с подстриженными когтями и чистенькими ушами. А еще знает, что гулять надо на улице — все указывает на то, что жила она в доме.

Грустную историю корреспонденту 1obl.ru рассказала челябинка Дарина, которая оставила собаку у себя. Все произошло вчера, 2 декабря, в Тракторозаводском районе у дома № 114а по улице Комарова. Во время прогулки Дарина заметила, что к ее двум собакам прибилась еще одна.

«Она дружелюбно играла с нашими питомцами, но рядом не было видно хозяев. Мы внимательно осмотрели территорию, обошли ближайшие дворы — никто не откликнулся, ищущих собаку тоже не было. Я позвонила маме, она вышла помочь с поисками, но найти владельцев так и не удалось. Собака явно не понимает, где ее дом: она идет к каждому человеку, пытается ластиться», — рассказала девушка.

Дарина думает, что собака услышала петарды и от страха убежала от хозяев — это частая причина потеряшек. У девушки есть ощущение, что лабрадора не приучали к поводку, поэтому она услышала громкие звуки и сорвалась в соседние дворы.

Сейчас лабрадор на передержке, собака с удовольствием уплетает корм и валяется на кровати. Девчонка очень дружелюбна, она тянется к людям и животным, но вот овчарка Дарины ее не приняла. А еще ей не могут подобрать кличку — она не откликается ни на один из вариантов.

Дарина опубликовала посты о потеряшке в соцсетях, а еще пойдет расклеивать объявления в районе. Она надеется найти хозяев. Но если не получится, то будет пристраивать собаку в добрые руки.