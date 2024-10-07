В Челябинском городском бору провели необычные состязания в День героев Танкограда

Его участники соревновались в ориентировании, а гости — в военно-исторических интерактивных играх

В День героев Танкограда в городском бору Челябинска прошел военно-спортивный праздник, посвященный памятной дате. Его участниками стали сотрудники ЧТЗ, а также учащиеся детско-юношеских спортивных школ. Но спортивными состязаниями праздник не ограничился: здесь под открытым небом была представлена военная техника и выставка вооружения, гости могли испытать себя в интерактивных играх и викторинах на военную тематику, передает корреспондент ИА «Первое областное».

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Подобное мероприятие в городском бору проводится уже в четвертый раз, а организатором выступает «ЧТЗ-Уралтрак» при поддержке областных патриотических организаций.

Идея простая, но важная: провести состязания среди сотрудников завода в память о тружениках Танкограда, ковавших победу Cоветской армии в Великой Отечественной войне на фронте и в тылу. И название турниру по спортивному ориентированию дали соответствующее: «День героев».

«Четыре года назад, когда завод учреждал этот турнир, у нас было желание провести его как-то необычно. Важно было привлечь молодежь, напомнить ей об этой памятной дате, насытить праздник соответствующей тематикой. Поэтому спортивной составляющей наше мероприятие не ограничивается. И мы приглашаем сюда не только сотрудников завода и их детей, но и всех челябинцев», — рассказывает руководитель службы коммуникаций «ЧТЗ-Уралтрак» Анастасия Магнитова.

По традиции открыли мероприятие учащиеся кадетского класса школы № 45. В память о тружениках Танкограда они приняли участие в шествии «Бессмертного цеха». Парням по 15—16 лет, но они хорошо знают историю Великой Отечественной войны. В этом убедился автор строк, пообщавшись с одним из кадетов.

«Вообще-то у меня мама историк, она мне много рассказывала о том, какой подвиг совершили наши прадеды в Великой Отечественной войне. Что-то узнал и я сам, прочитал много книг на военную тематику. Еще нравятся фильмы про Вторую мировую войну, в том числе документальные. Самый лучший фильм про войну? Мне запомнилась кинолента „А зори здесь тихие...“ Очень сильный фильм, когда смотрю его — прям до мурашек по коже», — рассказал Владислав Пархоменко, старшина кадетского класса школы № 45.

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Турнир по спортивному ориентированию «День героев» собрал более 200 участников. Большая часть из них — сотрудники ЧТЗ и их дети. На старте они получали карту и отправлялись в путь — каждому нужно было найти так называемые контрольные пункты, отметиться на них и прийти к финишу раньше остальных.

«Что они делают? Они клад ищут, что ли?» — то ли в шутку, то ли всерьез интересовался мальчишка лет 7—8 у своего отца. Гуляющие по парку люди также с интересом наблюдали за происходящим и не понимали, что тут вообще происходит.

«Капец! Уже 15 минут прошло, а мы бегаем без толку и не нашли еще ни одной точки. Что за ерунда?» — а это уже реплика участника состязаний. У этого юного парня, видимо, не самый большой опыт участия в подобных турнирах по спортивному ориентированию.

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Отправились на дистанцию и опытные ориентировщики со стажем. Валерий Петрович Шелкоплясов более 50 лет занимается этим видом спорта. Говорит, что скоростная подготовка у него уже не та, да и голова порой ошибается. Но он сюда пришел не ради результата. Его цель — получить заряд бодрости и хорошего настроения, пообщаться с друзьями и знакомыми. Но приятно удивило его другое.

«Соревнования на этом празднике играют не самую важную роль. Главное, что ребятам рассказывают о том, какой подвиг совершили наши солдаты в Великой Отечественной войне. Чтобы они знали героев давно минувших лет. Рассказывать об этом, передавать из поколения в поколение — наш священный долг», — говорит Валерий Петрович.

Или вот еще один участник, Александр Берданосов. Ему 81 год. Впервые выступил в состязаниях по спортивному ориентированию в 1968 году. Для своих челябинских коллег — он культовая фигура. Опытный спортсмен выполнил норматив мастера спорта по ориентированию еще в 1972 году, принял участие в огромном количестве состязаний.

«Я в лучшие свои годы всю страну объехал — от Камчатки до Калининграда. Выступал и в международных стартах — Финляндии, Германии, Франции, Португалии... А еще как-то стал чемпионом Израиля. Есть что вспомнить и рассказать внукам. Теперь вот передаю свой опыт юным ребятам. Приятно видеть, что к спортивному ориентированию у нас в городе большое внимание, растет хорошая смена», — говорит Александр Берданосов.

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Самые юные гости военно-спортивного праздника не скучали. Для них организаторы подготовили занимательные квесты и викторины. Ребята могли с родителями состязаться в конкурсах на ловкость и скорость.

А еще могли собрать из больших кубиков фигуру с изображением военной техники. Кстати, моему пятилетнему сыну этот челлендж понравился больше всего: собрал все шесть картинок.

Ребята чуть постарше могли проверить себя в умении управлять танком на пульте управления.

Большой интерес у гостей мероприятия вызвала выставка вооружения и техники от военно-исторического клуба «Дивизион». Его сотрудники Данила Пестеров и Илья Чирков рассказали о том, из чего состояло обмундирование советского солдата в годы войны.

Первый из них удивил тем, как хорошо ориентируется в цифрах и датах, второй — умением заинтересовать слушателей, рассказать им в доступной и интересной форме о подвиге наших солдат.

«А это, ребята, лопата — верный друг наших бойцов и незаменимый их помощник. С ее помощью они не только рыли окопы, но и сражались с врагом в ближнем бою. Ну и куда же нашим солдатам без знаменитой ППШ? Самый массовый пистолет-пулемет Красной Армии в годы войны. Он производил до 1000 выстрелов в минуту!» — рассказал Илья Чирков.

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Рассказали гостям мероприятия и о важном интересном проекте — «Поколении Т». Его презентовала руководитель службы коммуникаций «ЧТЗ-Уралтрак» Анастасия Магнитова. Суть проекта — в создании четырех тематических площадок: школы реставратора, школ моделиста и экскурсовода и киноклуба. Цель каждого направления — вовлечь школьников и студентов города в работу музея ЧТЗ, сформировать эстафету опыта и знаний.

Кстати, проект «Поколение Т» получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив. Он направлен на привлечение молодежи к сохранению исторической памяти о вкладе коллектива ЧТЗ в развитие города и области.

Участников состязаний на финише ждало хорошее «подкрепление» — гречневая каша с тушенкой и горячий чай. Вместе с друзьями и коллегами они тут же устроили привал. Благо с погодой повезло.

Завершилось мероприятие церемонией награждения победителей и призеров соревнований. Они получили кубки и медали, которые выделили специально для турнира министерство спорта Челябинской области.