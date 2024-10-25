В Челябинске увеличат границы бора

Это поможет поддерживать экологический баланс

В Металлургическом районе Челябинска расширят Каштакский бор. Он вырастет на 208 гектар и составит почти три тысячи гектаров. Другими словами, на этой территории могли бы разместиться три-четыре футбольных поля. Об изменении площади лесного массива рассказали на круглом столе в Южно-Уральском государственном аграрном университете, сообщили в пресс-службе Общественной палаты Челябинской области.

Вопросы по борам вокруг южноуральской столицы находятся на особом контроле у губернатора Челябинской области Алексея Текслера, озвучил его заместитель Александр Козлов. Эксперты отметили, что на Каштакский бор оказывается существенное антропогенное воздействие. Рядом с лесным массивом находятся населенные пункты. Поэтому важным является вопрос сохранения экологического баланса.

«В целях расширения территории Каштакского бора министерством экологии в 2023 году проведено комплексное экологическое обследование, обосновывающее включение некоторых участков, прилегающих к памятнику природы, в его границы. По итогам проведенной работы получены выводы по увеличению площади памятника природы на 208,96 гектар. Таким образом, площадь Каштакского бора составит 2 980,96 гектара», — сказал замминистра экологии Челябинской области Иван Кинев.

Таким образом, увеличение площади бора поможет поддерживать экологический баланс окружающей территории.