В Челябинске верующие выпустили в небо голубей на Благовещение

Рассказываем о традициях праздника

Сегодня, 7 апреля, православные христиане отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Это один из наиболее значимых церковных праздников. На Благовещение после службы в храме принято отпускать в небо голубей. Откуда пошла эта традиция, а также в чем суть праздника — в материале ИА «Первое областное».





История праздника

Как рассказывается в Евангелии, однажды уже обрученная с Иосифом Дева Мария читала Священное Писание. В какой-то момент ей явился ангел Гавриил и сообщил, что она станет матерью божьего сына. Мария смутилась и спросила, как такое возможно, ведь она сохранила свою девственность. На что ей был дан ответ, что ее осенит Святой дух. Тогда она ответила: «Да будет мне по слову твоему». По мнению богословов, именно этот момент стал ключевым для Благовещения, поскольку Дева Мария не просто проявила покорность, но и осознанно приняла роль богоматери.





Смысл праздника

Благовещение считается началом земного пути Иисуса Христа и первой ступенью к спасению человечества, поскольку Мария, согласившись стать матерью Христа, как бы построила мост над пропастью, возникшей между людьми и богом после греха Адама и Евы.





Традиции праздника

Накануне праздника в храмах проходит Всенощное бдение. В челябинском Свято-Симеоновском кафедральном соборе его провел митрополит Челябинский и Миасский Алексий. В своей проповеди он подчеркнул, что в этом году праздник Благовещения совпадает с Крестопоклонной неделей, что является напоминанием о необходимости нести свой крест и идти тем путем, которым Господь ведет людей к спасению.

«Этот путь указан в Святом Евангелии и сопряжен с преодолением трудностей: не входят в Царство Божие широкими вратами — только узкими. И в помощь нам есть одна добродетель, которая поднимает человека над земным бытием и покрывает множество грехов — это смирение. Пресвятая Богородица явила нам эту добродетель»,— сказал владыка Алексий.

В сам день Благовещения проходят торжественные службы, во время которых священники надевают праздничные голубые одежды. После литургии исполняются тропарь и кондак праздника, а после службы отпускают в небо белых голубей. Изначально этот ритуал означал приход весны, а после Крещения Руси птицы стали символом благой вести и свободы, которую люди обрели благодаря приходу Спасителя.





Выпускали голубей и в челябинских храмах.





Пост

Напомним, до Пасхи верующие соблюдают строгий Великий пост. Но в праздник Благовещения существуют послабления: постящимся разрешено употребить немного рыбы и выпить немного вина.