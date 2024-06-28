В Челябинске рабочие убрали мусор с ливневок

На решетках скопилась трава и земля

В Челябинске после сильного дождя, который затопил улицы, тротуары, дворы, рабочие занялись ливневками в проблемных местах. Они убрали с них траву и мусор.







Напомним, 23 июня на Челябинск обрушился ливень. Только за два часа на город выпало почти треть месячной нормы осадков. Огромные лужи образовались в разных частях областного центра.





Глава города Наталья Котова поручила подрядчикам убирать скошенную траву, чтобы избежать засорения ливневок. Она также сказала главам районов оперативно помогать жителям с откачкой воды из подвалов.





Отметим, в Челябинской области объявили штормовое предупреждение. В ближайшие пару дней в регионе пройдут ливни с грозами и ветром до 25 метров в секунду.