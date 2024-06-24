Треть месячной нормы осадков вылилась на Челябинск за 2 часа

В городе ликвидируют последствия воскресного мегаливня

В Челябинске продолжают откачивать воду из подвала горбольницы, работа роддома больницы № 8 восстановлена, об этом сообщил вице-мэр по городскому хозяйству города в ходе аппаратного совещания в мэрии.

«По данным Гидрометцентра, 23 июня за два часа выпало порядка 20—25 миллиметров осадков, это почти треть месячной нормы. Причем они распределились неравномерно по территории города», — отметил Александр Астахов.

Он поблагодарил все городские службы, которые оперативно приступили к ликвидации последствий дождя.

Глава Челябинска Наталья Котова подтвердила, что СМС-оповещения о непогоде были направлены жителям города своевременно, а аварийные бригады оперативно сработали в известных местах подтопления: на улицах Валдайской, Рождественского и других.

«В первую очередь отрабатывались заявки, поступающие с участков, где нет сетей ливневой канализации», — отметила Наталья Котова.

Она поручила главам районов держать на контроле ситуацию с подтоплением жилых домов — многоквартирных и в частном секторе и оперативно помогать жителям с откачкой воды из подвалов.

Кроме того, глава города поручила подрядчикам, которые косят траву, сразу убирать ее во избежание засорения ливневых коллекторов.

«Неделя ожидается дождливая, поэтому мусор и скошенную траву надо убирать сразу, как это и было сделано накануне. В противном случае коллекторы забились бы сильнее», — отметила она.