Циклон с юга обрушит на Челябинск мощный ливень в предстоящие двое суток

При грозах ветер будет разгоняться до 25 метров в секунду

Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и шквалистым усилением ветра действует в Челябинской области на этот уик-энд.

По данным синоптиков, на регион надвигается с юга еще один атмосферный фронт.

«В пятницу и субботу, 28—29 июня, в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с», — рассказали в местном Гидрометцентре.

Добавим, температура воздуха в пятницу днем составит 15—20 градусов тепла, к вечеру опустится до 8—11, в субботу столбики термометров на Южном Урале не поднимутся выше плюс 15 градусов.



Ранее мы рассказывали о том, что мегаливни для Челябинской области — вполне себе норма.