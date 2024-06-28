Штормовое предупреждение о ливнях с грозами и шквалистым усилением ветра действует в Челябинской области на этот уик-энд.
По данным синоптиков, на регион надвигается с юга еще один атмосферный фронт.
«В пятницу и субботу, 28—29 июня, в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, град, местами крупный, при грозах шквалистое усиление ветра 25 м/с», — рассказали в местном Гидрометцентре.
Добавим, температура воздуха в пятницу днем составит 15—20 градусов тепла, к вечеру опустится до 8—11, в субботу столбики термометров на Южном Урале не поднимутся выше плюс 15 градусов.
Ранее мы рассказывали о том, что мегаливни для Челябинской области — вполне себе норма.