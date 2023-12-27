В Челябинске после метели возникла опасность схода снега с крыш

Пока дворники не успевают чистить тротуары

В Челябинске до сих пор ликвидируют последствия сильнейшего снегопада. 26 декабря на областной центр выпало больше месячной нормы осадков. Пока дорожники и дворники расчищают проезжие части и тротуары, снежные шапки нависли с кровель над горожанами, сообщают корреспонденты информагентства.

Наши сотрудники сегодня, как и многие горожане, добирались до работы сквозь сугробы. Мэрия города оперативно сообщает об объемах выполненных работ, но пока приходится смотреть только под ноги. Между тем угрожающие снежные массы нависли с кровель жилых домов и административных зданий. Расчистить крыши должны собственники и управляющие компании. Но пока тем и другим хватает работы на земле.

В редакции призывают соблюдать осторожность и не ходить близко к стене. В доказательство — наши сегодняшние снимки.