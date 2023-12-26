В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщили, что до 8 утра 27 декабря продляется временное ограничение движения на 12 участках трассы. Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев записал видеообращение и рассказал о текущей ситуации.
Он сообщил, что ухудшение погодных условий ожидается еще и в четверг. На расчистке дорог техника будет работать всю ночь. Ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.
К списку дорог, где вводится ограничение, добавили автодорогу Миасс -Златоуст.
- Ранее ограничение вводилось и сохраняется на дорогах: Южноуральск-Магнитогорск
- обход города Челябинска
- Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды
- автодорога Вахрушево г. Копейска-Долгодеревенское
- Кизильское-Бреды-Мариинский
- Бреды-Синий Шихан
- Троицк-Степное Пластовского района
- Троицк-Октябрьское Октябрьского района
- Фершампенуаз-Париж-Джабык
- Карталы-Анненское
- Татищево-Кужебаевский-Париж.
Здесь будут дежурить экипажи ГИБДД. На федеральных трассах Челябинской области дороги открыли после восьми вечера 26 декабря.