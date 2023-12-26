До утра 27 декабря в Челябинской области закрыли 12 дорог из-за метели

Ограничения движения действует для отдельных категорий транспорта

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщили, что до 8 утра 27 декабря продляется временное ограничение движения на 12 участках трассы. Министр дорожного хозяйства и транспорта региона Алексей Нечаев записал видеообращение и рассказал о текущей ситуации.

Он сообщил, что ухудшение погодных условий ожидается еще и в четверг. На расчистке дорог техника будет работать всю ночь. Ограничения действуют для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов.

К списку дорог, где вводится ограничение, добавили автодорогу Миасс -Златоуст.

Ранее ограничение вводилось и сохраняется на дорогах: Южноуральск-Магнитогорск

обход города Челябинска

Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды

автодорога Вахрушево г. Копейска-Долгодеревенское

Кизильское-Бреды-Мариинский

Бреды-Синий Шихан

Троицк-Степное Пластовского района

Троицк-Октябрьское Октябрьского района

Фершампенуаз-Париж-Джабык

Карталы-Анненское

Татищево-Кужебаевский-Париж.

Здесь будут дежурить экипажи ГИБДД. На федеральных трассах Челябинской области дороги открыли после восьми вечера 26 декабря.