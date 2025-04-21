В Челябинске показали трагикомедию о слепом музыканте, мечтающем о любви

В Камерном театре обратились к бродвейским постановкам

В Челябинском Камерном театре 19 и 20 апреля играли премьеру «Эти свободные бабочки». Пьеса Леонарда Герша была написана в 60-е годы прошлого века, но на удивление легко ложится на современность. Это открытая история о закрытых темах: жизни человека с инвалидностью, поиске независимости от родителей, свободных отношениях. На спектакле побывал наш корреспондент.

Молодой музыкант Дональд Бейкер только переехал от матери, страдающей гиперопекой. Он снимает комнату на последнем этаже одного из домов Манхэттена (не челябинского, правда, а нью-йоркского) и договаривается с матерью, что та два месяца не будет его навещать: Дон стремится к сепарации, миссис Бейкер — к ежеминутному контролю за своим слепым сыном.

«Здравствуй, мама. А я знал, что это ты. А потому что, когда это ты, телефон не звонит, а стонет — от предчувствия твоих нотаций… Что — квартира?.. Я тебе уже сто раз сказал — квартира замечательная… Да, мне здесь по-прежнему замечательно… Что-что? Даже не вздумай! Никаких сегодня!.. А меня это не волнует! Собралась в магазины — ну и езжай на здоровье! А сюда приходить нечего!» — разговаривает Дональд с матерью по телефону в самом начале спектакля.

В роли Дональда — Никита Савиных

Да, Дон Бейкер «слеп как крот», как говорит он сам. Но это не мешает ему заниматься музыкой, писать песни, гулять по Нью-Йорку и жить в одиночестве. Точнее, почти в одиночестве. За пару дней до начала событий в соседнюю квартиру въезжает 19-летняя Джил Тэннер (формально — миссис Бенсон, героиня вышла замуж в 16 лет и развелась через шесть дней). Джил любит громко смотреть телевизор, мечтает о карьере актрисы Бродвея и имеет серьезный опыт «по части коек».

«Вообще брак — это куча всяких обязанностей. Я не по этому делу. Не способна я ни обязанной быть, ни привязанной. Ты меня понимаешь?» — говорит Джил.

Джил Тэннер — актриса Дарья Чакина



Герои знакомятся, Дональд рассказывает о своей слепоте, и тут начинается бесконечный марафон неловкостей и черного юмора. «Посмотри, какой у меня бардак». — «Я не могу». «Для меня слепые — пугающие люди». — «Да, мы выходим по ночам и пьем кровь людей». «У тебя, получается, шесть чувств?» — «Нет, только пять». «У тебя нет эротической литературы, которую ты мне почитаешь вслух? Это единственное, что не выпускают по Брайлю».

«Койка с трапом! Класс! Такой я еще не видала», — говорит Джил о кровати Дональда.

Кажется, что вместе с костюмами, декорациями и музыкой режиссер Олег Хапов осовременил и текст пьесы. Но если Джил в челябинской постановке подарили розовый парик (вместо шиньона, как в оригинале) и розовые чулки, то вот текст оставили практически нетронутым.

Леонард Герш писал «Бабочек» в 60-е годы, во времена либерализации, борьбы с консерватизмом, сексуальной революции и пика конфликта отцов и детей. В это время появлялись хиппи, которые распространяли идеи о свободных отношениях, возникали движения за гражданские права. Молодые выступали против социальных норм и пуританства, вьетнамской и холодной войн, протестовали по каждому поводу, парни носили длинные прически и слушали рок. В это время росла мощь контркультуры.

Герш удачно подхватил общие настроения и создал сказку с молодым симпатичным слепым музыкантом и красоткой-актрисой, которая выступает за свободную любовь (стоит ли говорить, что пара становится близка в первый же день знакомства). Одного героя хочется пожалеть (хоть он и всячески просит не относиться к нему как к неравному). Вторая по законам жанра должна оставить свою любовь к свободе и остаться с парнем, который живет в темноте.

«Ухожу, потому что так захотелось. Потому что я — человек свободный! Захотела уйти — и ухожу! Мне свобода дороже! Чтобы я всегда могла уйти, если надоест», — говорит Джил в порыве эмоций.

«Дон, познакомься, это Ральф Остин. Я тебе про него рассказывала. Он будет ставить нашу пьесу. Я Ральфу про тебя рассказала, и он ужасно захотел с тобой познакомиться. Ты меня прости, Дон. Я… Теперь видишь, что я за человек. Ну совершенно вылетело из головы про наш с тобой ужин. Мы из театра пошли к Ральфу, чтобы отметить. И выпили целую бутылку шампанского или я уже не помню — чего…» — говорит Джил Дональду, заводя в квартиру нового ухажера.

Естественно, в постановке появляется и тревожная мать главного героя. И очень удачно вписывается опять-таки в современные реалии: спектакль поднимает тему сепарации от родителей и наоборот — сепарации родителей от детей. Только опека миссис Бейкер здесь гипертрофирована слепотой сына (она даже пишет книжки о малыше Донни, слепом супергерое, который, не глядя, побеждает врагов). Когда на сцену входит мать героя, зрители понимают: в жизни Дональда останется одна женщина. Джил выступает за свободу Дональда (хоть и знает, что с ней он может разбить сердце), миссис Бейкер — за безопасность. Кто выиграет этот бой — уже предстоит узнать челябинцам.

В роли матери — Елена Евлаш

Стоит сказать, что Камерный театр на этот раз решил сломать четвертую стену. Есть сказка Леонарда Герша, почти как «Красавица и чудовище», где актриса влюбляется в слепца и остается с ним, наплевав на карьеру. А театр спрашивает: «Вы, зрители, бросили бы все ради человека, с которым вам придется носиться, оберегать его и жертвовать тем самым своей собственной жизнью?» Ответьте сами себе.

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