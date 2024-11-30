Премьерный спектакль Челябинского камерного приглашает узнать себя поближе

Приходите, если не боитесь

На сколько человек состоит сам из себя, а на сколько — из представлений о себе своего окружения, его убеждений и внешних обстоятельств? На что человек готов, чтобы остаться собой? А на что — чтобы выжить? А не высока ли цена? Премьерный спектакль Челябинского камерного театра «Кто такой мсье Шмитт?» (16+) приглашает узнать себя поближе.

Жанр новой постановки обозначен, как «странное путешествие из Парижа в Люксембург», но путевых заметок не ждите. Тут больше о путешествии метафорическом: из света во тьму, от себя к... себе?

Любая постановка худрука театра Виктории Мещаниновой — это высказывание, режиссерское и человеческое, это приглашение зрителя к разговору, к внутренней работе. Впрочем, тем, кто пришел на предпремьерный показ 28 ноября, Виктория Николаевна разрешила делать «что хотите»: смеяться, плакать, даже спать.

Но спать как раз и не получится. Потому что ты (зритель!) все время — а пьеса идет без антракта час и 40 минут — занят.

Сначала, как и сами герои, вникаешь в загадку происходящего, потом постепенно проникаешься абсурдом их внезапного перемещения из теплого, светлого благополучного Парижа в дождливый и мрачный Люксембург, а затем и превращения из Николь и Жан-Клода в кого-то иного (как тут не вспомнить Кафку?).

Сюр нарастает постепенно. И вот консьержка входит к героям, как к себе домой. Вот полицейский — жандармерия осталась в Париже! — который если уж решил докопаться, то с этого пути его никто не свернет. И это ты должен доказать, что «не состоишь, не должен, не привлекался».

Вот психиатр, которая проводит «экспертизу» — да так, что после нее сам в себе усомнишься. Ты как интеллигентный человек, ждешь паузы, чтобы воззвать к голосу разума, но пауз — нет!

А так ведь часто бывает сегодня — и в интернете, и офлайн — громче всех слышно торжествующее хамство, часто надевающее маску «специалиста». Нельзя сбрасывать со счетов и вклад родственников — любого из нас, не только короля, делает свита...

И вот ты уверен в себе, ты нормальный адекватный человек со здоровыми реакциями.

И вот ты вроде уверен в себе, вроде нормальный, вроде ты... А ты ли?

Этот спектакль легко не спойлерить. А бесполезно. Тут, как в пятнах Роршаха, каждый видит что-то свое. Потому что смыслов там вагон и маленькая тележка, все закручено в тугой узел, который в финале — только рубить. Ну, или стрелять. Кстати, тут вполне по классике: раз на сцене есть оружие, оно должно выстрелить. И оно таки стреляет. А в кого?

Спектакль уже стоит в декабрьской и январской афишах Камерного. Приходите. Если не боитесь.

Антон Ребро и Виктория Бухарина (мсье и мадам Белье), Юрий Рябухин (полицейский), Мария Беляева (заслуженная артистка Челябинской области, психиатр), Ирина Галаева (консьержка), Владислав Филипенко (Карл, который как бы сын), вы – прекрасные. Спасибо.