Отмена виз в Китай подстегнет «ленивых» туристов

Поток челябинцев в Поднебесную и без того постоянно растет

С 15 сентября Китай на год отменяет визы для россиян. Владельцы обычных загранпаспортов смогут находиться на территории Поднебесной без визы до 30 суток. Как на это отреагирует туристический рынок Челябинска, рассказали челябинские эксперты.

«Поток туристов в Китай постоянно растет. Отмена виз может подстегнуть еще какую-то долю туристов, которые не рассматривали Поднебесную как страну для отдыха», — рассказала ИА «Первое областное» менеджер одной из турфирм Челябинска Анна Дриботун.

Туристов в Китае привлекают два вида отдыха: на тропическом острове Хайнань — пляжный и экскурсионные туры по стране. Все они обходятся туристам недешево. Стоимость тура составляет около тысячи долларов, то есть примерно 70 тысяч рублей.

Еще 60 тысяч рублей стоит перелет туда и обратно. Летают челябинцы в Поднебесную из Екатеринбурга и Новосибирска, до которых тоже нужно добраться.

Стоимость визы составляет около семи тысяч рублей, но фоне общих затрат эта сумма выглядит относительно скромно. Экономия этих денег на спрос путевок в Китай не повлияет. Повлияет другое.

«Для оформления визы нужно собрать пакет документов, а потом ждать ее около двух недель. Если визу отменят, то Китай смогут рассматривать те, кто не любит собирать бумажки и кто решает, в какую страну поехать, за несколько дней до отпуска. За счет этих туристов после отмены виз интерес к Поднебесной может стать еще больше», — замечает Анна Дриботун.