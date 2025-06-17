Южный Урал увеличил агроэкспорт в Китай почти на 30% с начала 2025 года

Регион будет поставлять в КНР куриные лапки и растительное масло

С января по март 2025 года Челябинская область увеличила объем агроэкспорта на 28,5%, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.

Южный Урал посетили представители крупной бизнес-корпорации из города Анькан провинции Шэньси, чтобы наладить взаимовыгодный торговый обмен. Они побывали на производственных площадках компаний «Равис» и «Сигма», где договорились о возможности поставок в Китай куриных лапок и растительного масла.





«Китай для нашего региона — один из самых перспективных рынков. Мы уже поставляем в эту страну муку, макаронные и кондитерские изделия, напитки, семена льна, продукты переработки фруктов, овощей и орехов. В 2024 году по итогам рабочего визита в КНР в регионе появился новый лицензированный экспортер — компания „Подовинновское молоко“. Лицензия позволяет осуществлять поставку в Китай продуктов из коровьего молока: мороженого, йогуртов, творожных продуктов, сухого молока», — отметила замминистра сельского хозяйства Челябинской области Инна Подшивалова.

С начала 2025 года компания «СИТНО» начала поставлять в КНР куриные лапки, планируется ежемесячно отправлять по 100 тонн продукции туда. Компания «Сигма» уже поставляет на внешние рынки до 15 тысяч тонн растительного масла, это 50% от всего объема ее продукции. Отгружать на экспорт до двух тысяч тонн субпродуктов готова и компания «Равис».

В 2024 году из Челябинской области в КНР было экспортировано продовольствия на сумму 9,6 миллиона долларов США. Далее планируется продолжить диверсификацию поставок с помощью включения новых видов продукции. В 2025 году экспортно ориентированные компании хотят оформить разрешение Россельхознадзора на ввоз в КНР гречихи, чечевицы, а также мясной продукции.

Ранее сообщалось об укреплении торговых и экономических связей с провинцией Ляонин в КНР. Губернатор Алексей Текслер подчеркнул, что Китай занимает первое место по товарообороту среди иностранных партнеров Челябинской области.