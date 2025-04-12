Монастыринг. Как себя чувствует новый вид туризма для Челябинска

В Одигитриевском женском монастыре можно сварить мыло, спеть на клиросе или поработать в пекарне

Устали от ежедневной бытовухи, однообразной работы и непрекращающегося потока информации? Специально для тех, кто хочет отдохнуть от мирской суеты, зумеры придумали монастыринг. Если простыми словами — то это такой вид туризма, когда люди селятся в монастырях и в течение нескольких дней помогают по хозяйству. Популярен ли монастыринг в Челябинске и как придется работать при храме, узнал наш корреспондент.

Челябинские монахини монастыринг по старинке называют паломничеством и делятся: наплыва туристов пока нет, но помощники время от времени приходят. Чаще просто делают пожертвования, приносят что-то в дар. Тем не менее, работа для страждущих найдется. Только жить в монастырь не пустят: во-первых, он женский, поэтому для мужчин вход закрыт; во-вторых, здесь нет специального отеля, поэтому в кельи пускают только тех, кто готовится к постригу. К слову, специальный отель есть при монастыре в Троицке — вот там полное погружение в жизнь духовную вполне возможно.

Приехать на монастыринг лучше всего в часы, когда идет послушание (работы по храму): с 13 до 16 часов. Туристы могут помогать по нескольким направлениям: варить мыло, работать в пекарне, работать в храме, расшифровывать летописи, полоть траву. Занятия выбирают не сами люди, а направляют сестры. Для многого нужны определенные склонности: чтобы варить мыло — аккуратность и способность к мелкой работе, чтобы сидеть со старинными текстами — усидчивость. Работу подбирают по физическим качествам.

«Люди могут прийти, но они должны быть готовы, что будут делать не то, что хочется им, а то, что предложим мы: поработать, послужить. Люди, работающие за деньги, — это сотрудники; люди, приезжающие послужить, — это те, кто свой труд приносят вместо свечечки, это и есть служение. Не все это понятие служения осознают. Но если есть желание, доброе желание, от Господа, мы рады предоставить такую возможность. Но опять же, даем по силам. Если человеку дать не по силам, он сделает не очень хорошо и расстроится — он же старался, просто не знал, что какие-то есть нюансы», — делится инокиня Мария.

Как строится день в храме?

Обычно храм «Всех скорбящих Радость» открыт с семи утра до семи вечера, исключение — дни церковных праздников. Утреннее богослужение начинается с открытия, оно проходит каждый день. Вечернее богослужение — в 16:45.

Многие думают, что снимать в храме запрещено — это не так. Здесь нет никаких категорических запретов на съемку, главное — не мешать другим прихожанам. Что касается внешнего вида — все мы знаем о нормах приличия: покрытая голова у девушек и наоборот — у мужчин; закрытые плечи и колени. Правда, если турист впервые попал в храм и по незнанию оделся как-то неподобающе (в шорты и майку, к примеру), его никто не выгонит.

А это Одигитриевская икона Божьей матери, что в переводе — путеводительница. Ее написали мастера из Санкт-Петербурга и передали Челябинску несколько лет назад

Кстати, послушница Людмила поделилась: каждый день в храм приходит множество людей — разных возрастов, социального положения, много молодежи и подростков.

Как помочь в храме? Здесь не так много работы, которую доверят выполнять туристам, есть специальные наемные рабочие, которые убирают мусор, моют все. Паломникам могут поручить небольшую помощь: поменять цветы под иконой, что-то прибрать. Если люди живут рядом, можно приходить и менять подсвечники и убирать свечки, протирать иконы.

«Главное — было бы желание. Куда его применить, мы уже сможем найти», — делится инокиня Сергия.

Знаешь старославянский язык? Может быть, твоя помощь потребуется

Самая захватывающая и сакральная работа в храме — на клиросе, небольшом балкончике на втором этаже храма, где читают молитвы и поют. Здесь позволяют прочитать на службе священные писания, например книгу «Часослов». Этим могут заняться не только послушники, правда, нужно знать церковно-славянский. По словам инокини Сергии, бывают редкие исключения, когда в храм приходят люди, которые умеют читать церковные книги. Если же вы не умеете, но хотите попробовать, нужно некоторое время походить на специальные занятия при храме. Группы занимаются по воскресеньям.

При храме есть и другие клубы, в которые могут ходить не только прихожане

«Конечно, церковно-славянский не сильно отличается от русского. Если человек молится дома, вычитывает утренние и вечерние молитвы, то он сумеет и на церковно-славянском достаточно быстро все выучить. У нас же он может потренироваться, а потом уже читать в храме», — рассказали нам.

Кстати, допустят сюда не только крещеных и верующих. Если человек просто хочет прийти как певчий, почему нет. Главное, нужно запомнить, что здесь нужно не исполнение по нотам, ведь на клиросе звучит не просто пение. Здесь важно передать и понять смысл того, что ты читаешь.

«Если человек внутренне не согласен с тем, что читает, то ему будет сложно», — подчеркивает матушка Сергия.

Правда, по словам инокини, неверующие тоже приезжают — послушать Бога.

Готов на кропотливую работу? Вари мыло

Одна из мастерских монастыря — мыловаренная. Около семи лет назад сестры занялись изготовлением, с тех пор ассортимент пополнился изделиями разных форм и размеров: от расписного овального и прямоугольного мыла до мишек, медовых сот, котиков и целых цветочных композиций. Как утверждают в монастыре, такое мыло подойдет даже аллергикам. Окрашивают мыло косметическими красителями, добавляют парфюмерные отдушки, эфирные масла.

Прямо сейчас матушке Марии помогает одна девушка не из монашествующих.

Помощь от заинтересованных монастырингом принять рады, но все же перед началом работы всех проверят:

«Люди, которые хотят помочь, приходят. Но, если к вам в дом кто-то придет и скажет, что хочет помочь на кухне, вы же сначала поостережетесь. Как вы понимаете, нужно сначала посмотреть на человека: как он делает другую работу, как ладит с другими. Некоторым такую работу сразу и не дашь — они просто не понимают, как ее выполнять. А бывает, приходят люди, им говоришь: „Сделай, пожалуйста, вот так-то и вот так“. А они все наоборот делают, не со зла, просто считают, что знают, как будет лучше. Но это еще самый безопасный момент», — рассказала инокиня.

Мыловарение подойдет только тем, кто любит рукоделие. Это кропотливая работа, создание почти произведения искусства. Монахиня заливает формочки по слоям, в каждом отдельно, как краской, прорисовывает детали, добавляет декор. Какие-то виды заливаются по несколько десятков в час, над какими-то приходится корпеть дольше.

Чем еще можно помочь? Например, упаковать готовую продукцию, наклеить этикетки.

«Люди на работе решают много задач, есть еще бытовые, домашние. А здесь они могут кушать, что им приготовлено, могут потрудиться, о чем-то вот поразмышлять, походить на службы утро-вечер, утро-вечер. В миру не у всех есть такая возможность. Здесь же мы позволяем людям ходить на все службы и причащаться, сколько они хотят, беседовать с батюшками. То есть пожить в такой спокойной обстановке. Раньше так люди жили, а сейчас мы такого счастья лишены. Возможность пожить в монастыре позволяет порадоваться», — делится инокиня Мария.

На постоянной основе монастырю помогает не очень много людей. Как говорят монахини, Господь приводит по несколько человек, когда храму нужна помощь.

«Свои труды мы посвящаем Богу, и это приносит нам радость, потому что это полезно людям и приятно нам самим. Это важно. И от людей ждем того же: не „отработать как-нибудь“ со словами „дайте мне что-нибудь скорее“, а найти в этом еще и что-то для души, которая в этом тоже участвует. Каждая работа начинается с молитвы и заканчивается благодарностью, и это важно, этого нам не хватает в жизни, в современном мире», — считает Мария.

Иконописная мастерская далеко не для всех. Но попробовать можно

При храме есть и мастерская, отведенная под иконопись. Пока она не работает, обучение для матушек временно приостановлено. Не допустят сюда и туристов, хотя послушница Людмила поделилась, что пришла в монастырь год назад и за это время открыла в себе талант, хотя раньше никогда не бралась за живопись, а училась, вообще, на филолога.

«Можно рисовать красивые картины, даже иметь образование художественное, но не быть способным написать икону. Более того, в церковном искусстве есть такой парадокс: художники с бОльшим трудом становятся иконописцами. Здесь нет понятие самовыражения. Человек, который сам выражается в иконе, это не совсем иконописец, это живописец, который старается подражать иконе. А чтобы стать иконописцем, нужно другое сознание», — говорит инокиня Мария.

Можно прийти в храм помощником и остаться в нем жить

Послушница Людмила пришла в храм год назад, решила просто побыть трудницей. В то время как раз начинался Великий пост.

«Я тогда подумала: „Ну, три дня, и уеду обратно“. И осталась. Живу в монастыре с прошлой весны, я уже послушница. И мне интересно узнать все о монашеской жизни», — делится девушка.

По ее словам, туристы приезжают в храм и монастырь, правда, большинство все-таки паломники. Им дают читать церковные тексты. Девушкам позволяют провести будни в монастыре, в тишине кельи, где можно отдохнуть от мирской суеты. Правда, все-таки селят здесь тех, кто уже готов отречься от мира и посвятить себя служению Богу. Людмила, например, живет в келье: встает в пять, в шесть начинается полунощница, в семь — богослужение в храме.

Здесь отдых все время чередуется с работой. После утренней полунощницы можно успеть провести время наедине с собой: почитать, посидеть в тишине, заняться своими делами. После богослужения начинается литургия, потом обед, часовой отдых, затем послушание (сами работы по храму и в мастерских), в четыре часа начинается ужин. Потом снова вечернее богослужение и, если что-то не успел, опять послушание. Около десяти в монастыре отбой.

«Я уже была на разных послушаниях, и точно могу сказать, что все они раскрывают человеческие таланты. Бывает, человек даже не знал, что у него к чему-то есть склонность. Девушки могут попробовать себя в иконописи, выпечке...» — продолжает девушка.

***

Чтобы провести в храме какое-то время, может, и не требуется особого характера, но нужны настрой, желание побыть в тишине, стремление помогать, прочувствовать этот особый мир, скрытый от глаз обывателей. Таинство и сакральность всегда привлекают внимание — заинтересовался же темой наш некрещеный журналист...

В любом случае, насельницы Одигитриевского монастыря рады любой помощи, как бы она ни называлась — паломничество, монастыринг или просто любовь.