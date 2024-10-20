В Челябинске определились победители и призеры Кубка губернатора по конкуру

За главный приз боролись более 50 участников, а трофей завоевала Александра Аникина из Екатеринбурга

В конноспортивном комплексе «Рифей» завершился Кубок губернатора Челябинской области по конкуру, посвященный памяти П. И. Сумина. В этом году он собрал более 50 участников. Им предстояло преодолеть препятствия высотой 135 см. С этим испытанием лучших других справилась Александра Аникина из Екатеринбурга. Но и челябинские наездники показали себя с лучшей стороны. За их выступлением внимательно наблюдала корреспондент ИА «Первое областное».

Конкур — это одна из наиболее зрелищных и красивых разновидностей конного спорта. Основная задача участников здесь — быстро пройти маршрут и перепрыгнуть препятствия на лошади.

В этом году в конноспортивных состязаниях высота барьеров составляла 135 см, что является нормой для кандидатов в мастера спорта.

«Высоты на соревнованиях были достаточно серьезные. Маршрут с высотой 135 см — это очень сложное испытание для всех участников. Раньше у нас не было такой высоты, и те, кто смогли успешно пройти испытание, уже доказали свою смелость и высокий профессионализм», — рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» президент Федерации конного спорта Челябинской области Наталья Алистратова.



Зрители были удивлены зрелищностью соревнований. Особый восторг вызвало, как всадники верхом на лошади грациозно и изящно перепрыгивали высокие барьеры. Но не всем спортсменам удалось справиться с задачей. Многие лошади не повиновались всаднику и отказывались преодолевать препятствие.

«В основном в конкуре участвуют лошади западноевропейской селекции, такие как буденновские и русские верховые. Они обладают хорошими прыжковыми качествами. Лошадь как человек: у нее тоже есть эмоции и характер. Бывает такое, что лошадь просто не захотела прыгать, потому что была не в настроении. Но зачастую это ошибки всадника в подведении лошади к препятствиям», — отметила главный судья соревнований Мария Пичинкина.

Также о важности породы рассказала журналистам победительница состязаний Александра Аникина из Екатеринбурга.



«В конкуре очень важна порода лошади. У меня латвийский жеребец, привезенный мной из Латвии. Он обладает большой силой и скоростью. И вот уже 5-й сезон мы успешно тренируемся и занимаем призовые места в маршрутах на высоте от 135 до 145 см. На данный момент я кандидат в мастера спорта. Очень надеюсь, что скоро получу заветное звание мастера спорта», — поделилась Александра.

Эти соревнования для многих спортсменов являются подготовкой к чемпионату и первенству России, а для младшего поколения — хорошая возможность увидеть, как прыгают старшие и более опытные спортсмены.





Посмотреть состязания в КСК «Рифей» приходили семьями, причем брали с собой и своих пушистых друзей. Для всех них была организована интерактивная программа. Гости поучаствовали в викторинах и розыгрышах.

Автор: Лилия Полякова