Увельский район стал чемпионом спартакиады «Уральская метелица — 2025»

Участие в больших сельских спортивных играх приняли 20 районов Челябинской области

Сегодня, 16 февраля, на сцене Дома культуры села Долгодеревенского Сосновского района вручили награды победителям спартакиады «Уральская метелица — 2025». Чемпионом сельских игр в этом году стал Увельский район: спортсмены завоевали наибольшее количество очков в семи видах спорта. В тройку лидеров вошли Аргаяшский и Сосновский районы, передают наши коллеги из издания «Сосновская нива».

В соревнованиях по шашкам и шахматам отличился Еткульский район: местные спортсмены набрали наибольшее количество очков. В лыжных гонках первое место занял Сосновский район. Победителем по хоккею с шайбой стал Чебаркульский район, а в соревнованиях и по женскому, и по мужскому мини-футболу — Агаповский район.

Всего участие в соревнованиях приняли сотни спортсменов из 20 районов.

В 2026 году большие сельские игры пройдут в Чебаркульском районе.