В Челябинской области открылась спартакиада «Уральская метелица»

В соревнованиях принимают участие 22 сельских муниципалитета Южного Урала

В пригороде Челябинска, в Сосновском районе, состоялось торжественное открытие финальных соревнований XXII областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица». В этом году мероприятие собрало 22 команды из различных сельских районов области.





Церемония открытия прошла в селе Долгодеревенском, где заместитель губернатора Челябинской области Станислав Мошаров пожелал участникам ярких эмоций, новых друзей и достойных результатов.

«Здорово, что в нашем регионе проводят такие замечательные соревнования, в которых принимают участие сильнейшие спортсмены сельских районов. Здесь царит по-настоящему классная атмосфера и дух честной борьбы», — отметил Станислав Мошаров.

В церемонии открытия также приняли участие глава Сосновского района Евгений Ваганов и министр спорта региона Владимир Иванов.

Один из видов спорта, результаты по которому идут в общий зачет, — это стрельба руководителей. В турнире по стрельбе из пневматической винтовки приняли участие главы районов и их заместители.





Победителями стали:

1-е место — Сергей Рослов (Увельский район);

2-е место — Сергей Сергеев (Красноармейский район);

3-е место — Игорь Ишимов (Аргаяшский район).

На стадионе «Олимп» проходят состязания по женскому мини-футболу и мужскому хоккею. В хоккейном турнире на открытой площадке сошлись команды Сосновского и Агаповского района. Вокруг хоккейной коробки аншлаг, болельщиков очень много.





«Как же здорово, что сельский хоккейный турнир проводят не в каком-либо ФОКе, а на открытой площадке. Это придает матчам особый колорит и классную атмосферу!» — делятся впечатлениями зрители.

Финальные игры пройдут 16 февраля, в воскресенье. Сельские спортсмены сыграют в хоккей, женский и мужской мини-футбол, шахматы, шашки и будут соревноваться в лыжных гонках. После завершения игр определится район — чемпион соревнований и станут известны победители в личных зачетах.