Сосновский район примет финальные старты сельской спартакиады «Уральская метелица»

Соревнования по семи видам спорта пройдут в Долгодеревенском, Рощино и Полетаево

Завтра, 14 февраля, в Сосновском районе пройдут финальные старты XII Областной зимней сельской спартакиады «Уральская метелица». Турниры по семи видам спорта состоятся в поселках Долгодеревенское, Рощино и Полетаево. Главы районов Челябинской области и их замы будут состязаться в стрельбе из пневматической винтовки. Публикуем подробную программу соревнований и рассказываем, почему «Уральская метелица» — это маленькая сельская Олимпиада.

Вообще-то, соревнования в зачет сельской спартакиады «Уральская метелица» идут уже давно, а именно с 11 января. В городах Челябинской области уже завершились состязания по различным видам спорта, входящим в программу спартакиады. Теперь осталось выявить сильнейшие команды в семи дисциплинах.

Так, на территории Сосновского района пройдут состязания по хоккею с шайбой, зимнему мини-футболу среди мужских и женских команд, лыжным гонкам, шашкам и шахматам, а также традиционные соревнования руководителей по стрельбе. Эти турниры пройдут в Долгодеревенском, Рощино и Полетаево.

«Помощь в организации „Уральской метелицы — 2025“ будут оказывать около 80 волонтеров — школьники, студенты и руководители различных сфер. Их помощь и поддержка очень важны для успешного проведения спартакиады. Надеемся, что всем участникам и гостям соревнований будет у нас комфортно и интересно», — сообщают в пресс-службе администрации Сосновского района.

Торжественная церемония открытия спартакиады состоится 14 февраля в селе Долгодеревенское (начало в 14:00). Отметим, что «Уральская метелица» является одним из главных массовых стартов в сельских районах Челябинской области. Ее называют маленькой сельской Олимпиадой, поскольку состязания собирают лучших спортсменов из 22 районов Челябинской области.

Организаторами соревнований выступят администрация Сосновского района Челябинской области, региональный Минспорт и дирекция спортивно-массовых мероприятий (оператор комплекса ГТО).

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Минспорт Челябинской области.

Инфографика: редакция газеты «Сосновская нива».