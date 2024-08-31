Светомузыкальный фонтан в центре Челябинска будет работать до конца сентября

Его запустили ко Дню города

30 августа в Челябинске на реке Миасс состоялся торжественный запуск мультимедийного и светомузыкального фонтана. Теперь он будет работать ежедневно до 29 сентября, передает ИА «Первое областное».

График работы фонтана — ежедневно с 12:00 до 22:30. Вечерняя подсветка будет включаться в 19:00.

С понедельника по четверг в 20:30 горожан ждет светомузыкальное шоу, с пятницы по воскресенье в это же время — светомузыкальное шоу с огнем. Продолжительность феерии — 10 минут. Запускается шоу каждые 20 минут.

В зависимости от погоды работу фонтана могут продлить на неделю — до 6 октября.

Светомузыкальный фонтан на реке Миасс — это подарок Челябинску ко Дню города от Сбера. Его строительство шло при поддержке губернатора Алексея Текслера. Мы побывали на открытии фонтана и сделали фоторепортаж.