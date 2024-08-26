В Троицк на соревнования конников съедутся спортсмены из разных регионов России

Они поборются за главный приз — Кубок губернатора Челябинской области

14 сентября на Троицком ипподроме пройдут соревнования конников Челябинской области и других регионов России. На дорожках пройдут восемь заездов и две верховые скачки. Участники состязаний поборются за главный приз — Кубок губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоза.



На соседней площадке смогут соревноваться спортсмены-любители.

«Цель конноспортивных соревнований — не только выявление сильнейших участников и лошадей, но и организация полезного досуга и укрепление здоровья любителей конного спорта, стимулирование интереса к испытаниям племенных лошадей», — сказали в пресс-службе.

По итогам состязаний наездника и владельца лошади наградят кубком с грамотой и денежным призом. Лошадь получит розетку в виде цветка. Общий призовой фонд составляет 540 тысяч рублей.

На празднике выступят творческие коллективы, а также пройдет мастер-класс по изготовлению сувенирной продукции. На спортивной площадке гости смогут попробовать свои силы в конкурсах «бой мешками», «быстрый бицепс» и «неуправляемый конь», а также сдать нормы ГТО.