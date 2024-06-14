Конные бега в Уйском районе собрали участников и зрителей со всей Челябинской области

Соревнования на ипподроме в Яринке были приурочены ко Дню района

В День Уйского района на ипподроме в Яринке состоялись конноспортивные состязания.

Бега прошли в рамках празднования Дня района: Уйская станица в этом году отмечает свое 282-летие.

За забегами, а также «техосмотром» и «техобслуживанием» четвероногих участников наблюдали сотни зрителей от мала до велика.

Всего состоялось семь заездов на дистанции 1 600 метров. Отдельно соревновались лошади породы русская рысистая и орловский рысак.

Были заезды для двухлеток, трехлеток, четырехлетних и старших лошадей.

Всего в бегах приняли участие порядка сорока животных и около десятка наездников.

«Было жарко, конечно. Идеальная температура для забегов — до 28 градусов, а было гораздо жарче. Но мы — и люди, и животные — справились. Что нам погода — мы и в жару, и в холод можем», — говорит наездник с 20-летним стажем Владислав Юскин из Верхнеуральского района.

Он, как и все наездники, участвовал в нескольких забегах, а в одном из них — забеге четырехлетних орловских рысаков — стал победителем в паре со своим четвероногим товарищем по имени Батяня Комбат.