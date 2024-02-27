Туристический поток на предприятия Челябинской области вырос на 34%

Востребованное для профориентации направление активно развивается

В Челябинске состоялась стратегическая сессия по развитию промышленного туризма, сообщает корреспондент ИА «Первое областное». Мероприятие объединило представителей разных предприятий, муниципалитетов и туроператоров, а также специалистов Агентства стратегических инициатив (АСИ). Участники обсудили новую стратегию развития промтуризма, определили задачи этого направления, наметили необходимые меры поддержки. Экскурсии на предприятия помогают профориентации. Важность и необходимость этого направления отмечал президент РФ Владимир Путин во время визита в Челябинск.

«Очень интересно и полезно, это промышленный такой туризм, очень интересно, особенно для молодых людей, как мы говорили в начале беседы, для того чтобы вовремя помочь людям сориентироваться в своей будущей профессии. Очень интересно», — говорил глава государства.

Гендиректор челябинского Центра проектного развития Максим Мельников рассказал журналистам, что в 2023 году предприятия региона в рамках промышленных экскурсий посетили 74 тысячи человек. Это на 34% больше, чем в 2022-м (56 тысяч). Более 50% турпотока — это как раз профориентационные программы для школьников и студентов вузов и ссузов, а 17% — деловые миссии. Остальное — обычные промышленные экскурсии.





«Президент, посещая наш регион, отметил важность развития промышленного туризма. В том числе для того, чтобы сориентировать молодых специалистов, детей, школьников в выборе будущей профессии. Потому что если мы не предоставим школьникам и начинающим специалистам возможность посмотреть разные варианты трудоустройства и организации производства, мы ограничим их выбор. Соответственно, увеличивается вероятность совершения ошибки при выборе карьерного пути. С развитием промышленного туризма мы создаем весь спектр возможностей для выбора будущей карьеры», — отмечает Максим Мельников.

В Челябинской области уже более 40 предприятий принимают организованные группы. По сравнению с прошлыми годами их количество выросло, заводы становятся более открытыми. Экскурсии на предприятия проработаны со специалистами, прошли экспертизу на соответствие безопасности и отвечают педагогическим требованиям. Промышленный туризм помогает бороться не только за кадры, но и за туристов. Возможность посетить предприятие расширяет сценарии их пребывания в нашем регионе, делает отдых более интересным и разнообразным, современным.

«Формат отдыха в последние годы меняется. Людям хочется получать больше знаний, нового опыта. Промышленные предприятия как раз те места, где можно получить этот опыт», — подчеркивает Максим Мельников.

С учетом того, что заводы — режимные объекты, заявку на их посещение нужно подавать заранее. Сейчас единой платформы для этого нет, но она разрабатывается. Такой сайт поможет педагогам и туроператорам удобно и быстро сформировать группу и согласовать проведение экскурсии с предприятием.





«Челябинская область в инициативе — традиционно регион-новатор, регион-наставник. Именно здесь был разработан первый национальный маршрут, который включил промышленные предприятия. Именно здесь открыт первый центр компетенций по промышленному туризму. Именно здесь самый большой пул масштабных предприятий стратегически важных отраслей. И именно здесь сформирован системный подход, когда вовлекаются в качестве участников в развитие промышленного туризма практически все органы исполнительной власти, муниципалитеты, самые разнообразные предприятия и туристический бизнес. Сейчас регион готов к новому рывку в развитии промышленного туризма, переходу его на качественно новый уровень, к привлечению еще целого пула предприятий, работе над системными мерами поддержки», — рассказывает директор проектов по туризму дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко.

Стратегическая сессия проводилась в заводоуправлении промышленной группы «Конар». Именно на этой площадке 16 февраля президент РФ Владимир Путин отметил важность и нужность промышленного туризма как инструмента для профориентации и продвижения промышленности страны. Сам «Конар» активно поддерживает такие экскурсии.

«Наша промышленная группа поддерживает промышленный туризм. В рамках наших интересов — профориентационная работа со школами, средними учебными заведениями, вузами для того, чтобы создавать бесшовную среду от школы до предприятия. 80% наших экскурсий направлены именно на профориентацию и удержание молодых людей в нашем регионе и городе, конкретно на нашем предприятии», — говорит исполнительный директор промышленной группы «Конар» Данила Пыхов.

Экскурсии проводят с 2015 года, когда промышленный туризм еще не был оформлен как отдельное направление. Около 30 работников предприятий — участники таких мероприятий. Сейчас пять человек обучаются на специалистов промышленного туризма для реализации пяти новых и интерактивных маршрутов. Они позволят молодым людям определиться с профессией.





«Маршруты проходят по разным предприятиям нашего индустриального парка. В зависимости от специальности, возраста. Интерактивность заключается в использовании стикеров, QR-кодов, камер телефонов. Можно будет посмотреть записанные ролики, пообщаться с работниками», — поясняет Данила Пыхов.

Кроме того, в рамках поддержки кадров «Конар» и ЮУрГУ создали литейную кафедру. 15 человек на нее уже приняты, их сопровождают с первого курса.

Яркую, интересную, запоминающуюся экскурсию для детей и взрослых, деловых партнеров могут организовать практически любые предприятия. При этом важно учитывать безопасность туристов, формат подачи информации, организацию диалога с руководством и работниками. Это нужно, чтобы заинтересовать и вызвать желание вернуться на предприятие или же заключить контракт. Создание экскурсий — отдельная и большая работа. АСИ обучает этому по специальной методологии. Сейчас образовательный курс проходит большая делегация Челябинской области.