Денис Мантуров оценил промышленный потенциал Челябинской области по итогам 2023 года

Зампредседателя правительства встретился с губернатором Алексеем Текслером

Заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров сегодня встретился с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Стороны обсудили промышленный потенциал Челябинской области и реализацию инвестиционных проектов, сообщает Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

По итогам 2023 года промышленность региона демонстрирует положительную динамику. За январь — ноябрь 2023 года индекс промышленного производства составил 109,6% к соответствующему периоду предыдущего года, а индекс обрабатывающих отраслей — 111,5% за тот же период. Денис Мантуров отметил, что Челябинская область достигла такого результата благодаря совместной работе региональных властей и промышленных предприятий.

«Наши предприятия полностью адаптировались к санкционному давлению, выпускают импортоопережающую продукцию. Это стало возможно благодаря решениям президента и поддержке федерального правительства. Наши компании знают, доверяют самые сложные задачи, зная, что Челябинская область не подведет», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор также поблагодарил вице-премьера — главу Минпромторга Дениса Мантурова за всестороннюю поддержку.

Стороны обсудили также и инвестиционные высокотехнологичные проекты региона. Так, в Челябинской области активно развивается производство промышленных роботов, что очень актуально для страны.