«Трактор» сыграл с «Амуром» в Кубке губернатора Челябинской области — 2025

Челябинцы уступили хабаровчанам

В столице Южного Урала стартовал Кубок губернатора Челябинской области по хоккею. Вечером 25 августа на льду сошлись челябинский «Трактор» и хабаровский «Амур». Моменты прошедшей игры — в нашем фоторепортаже.

Матч выдался напряженным. Команда из Хабаровска сразу начала вести в счете. Первым отличился Кирилл Слепцов. Андрей Никонов был близок, чтобы открыть счет, но ему чуть не хватило. Даже в меньшинстве наши были сильнее. Несколько раз играли в большинстве. Сергей Телегин поразил ворота гостей, но из-за блокировки вратаря гол не засчитали. Итоговый счет — 0:3 в пользу «Амура». Эта команда — действующий обладатель Кубка губернатора Челябинской области по хоккею. Хабаровчане в третий раз участвует в турнире.

Поддерживаем «черно-белых» 26 августа в матче с ХК «Сочи» и 28 августа в сражении с «Ладой». Обе игры начнутся в 19:00. Смотреть их можно на телеканале ОТВ или на сайте 1obl.tv.