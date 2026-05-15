Аномальные +30 задержатся в Челябинской области до конца второй декады мая

В регион продолжит поступать теплый воздух с юга

В Челябинской области в выходные дни, 16 и 17 мая, будет стоять 30-градусная жара. А благодаря влиянию антициклона погода будет сухой и безветренной, рассказали в областном Гидрометеоцентре.

По области и в субботу, и воскресенье в ночные часы температура будет опускаться до +5…+15 градусов, днем синоптики прогнозируют 25—30 градусов жары. Преимущественно солнечно. В субботу ветер еще может разогнаться до 2—7 метров в секунду, в воскресенье ожидается штиль.

В Челябинске предстоящие выходные также выдадутся солнечными и жаркими: в субботу температура поднимется до +29 градусов, в воскресенье — до +28. Почти без ветра.

Из-за аномально жаркой погоды на Южном Урале действует штормовое предупреждение. Кроме того, в отдельных регионах сохраняется высокая пожарная опасность. При таких погодных условиях лучше воздержаться от разведения костров во время посиделок на природе.