Уфимец Анвар (имя изменено), осужденный за терроризм почти на 12 лет, рассказал, как потерял все из-за радикальных идей в интернете. Семья теперь носит клеймо позора, а сам мужчина каждый день корит себя за ошибки.
В 36 лет он оказался за решеткой. До этого жизнь казалась благополучной: работа, женитьба, пятеро детей. Перелом наступил после тяжелой болезни.
«В 2012 году я заболел ветрянкой, чуть не умер. Лежал дома, думал: почему так? Все было хорошо, и вдруг — на пороге смерти. Стал задумываться о жизни, о вере», — поделился с корреспондентом Башинформ.ру Анвар.
Он начал читать Коран, ходить на намаз, отказался от алкоголя. Но вместо того, чтобы обратиться к имаму, ушел в интернет. Сначала вступал в религиозные группы, потом незаметно переключился на политические. Там обсуждали религию, политику, проблемы общества. Анвар не мог остановиться, хотя понимал опасность.
Он переехал с семьей в деревню, занялся овцеводством, работал в местной мечети. В 2017 году осудили многих из его окружения. Анвар понял, что за ним тоже придут. Так и случилось в 2021 году.
Суд приговорил его к 11,5 года строгого режима. Бизнес без хозяина прогорел. Жена и родители остались одни с детьми.
«Из-за меня на семье теперь клеймо позора. Переживаю за будущее детей. За все случившееся виню только себя», — говорит осужденный.
Сейчас Анвар отбывает срок в уфимской колонии, шьет детали для плащей. Зарплата маленькая, денег родным не хватает. Мечтает выйти на свободу и больше никогда не подводить близких.
Куратор УФСИН по работе с верующими Булат Гафуров объяснил: поверхностное знание религии и отсутствие наставника привели к беде. Анвар не пошел в мечеть, а доверился интернету и случайным собраниям.
Психолог Николай Иванов добавил: взрослый поиск веры часто связан с кризисом. Отсутствие духовных ориентиров в детстве сделало мужчину уязвимым для радикалов.
Адвокат Валерий Харисов предупредил: даже пассивное участие в запрещенных чатах ведет к уголовной статье. Нужно соблюдать цифровую гигиену и не доверять анонимным предложениям.
