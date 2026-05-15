Экс-террорист из Уфы за решеткой поменял взгляды на жизнь

Больше всего он хочет уберечь своих детей от ошибок, которые совершил сам

Уфимец Анвар (имя изменено), осужденный за терроризм почти на 12 лет, рассказал, как потерял все из-за радикальных идей в интернете. Семья теперь носит клеймо позора, а сам мужчина каждый день корит себя за ошибки.

В 36 лет он оказался за решеткой. До этого жизнь казалась благополучной: работа, женитьба, пятеро детей. Перелом наступил после тяжелой болезни.

«В 2012 году я заболел ветрянкой, чуть не умер. Лежал дома, думал: почему так? Все было хорошо, и вдруг — на пороге смерти. Стал задумываться о жизни, о вере», — поделился с корреспондентом Башинформ.ру Анвар.

Он начал читать Коран, ходить на намаз, отказался от алкоголя. Но вместо того, чтобы обратиться к имаму, ушел в интернет. Сначала вступал в религиозные группы, потом незаметно переключился на политические. Там обсуждали религию, политику, проблемы общества. Анвар не мог остановиться, хотя понимал опасность.

Он переехал с семьей в деревню, занялся овцеводством, работал в местной мечети. В 2017 году осудили многих из его окружения. Анвар понял, что за ним тоже придут. Так и случилось в 2021 году.

Суд приговорил его к 11,5 года строгого режима. Бизнес без хозяина прогорел. Жена и родители остались одни с детьми.

«Из-за меня на семье теперь клеймо позора. Переживаю за будущее детей. За все случившееся виню только себя», — говорит осужденный.

Сейчас Анвар отбывает срок в уфимской колонии, шьет детали для плащей. Зарплата маленькая, денег родным не хватает. Мечтает выйти на свободу и больше никогда не подводить близких.

Куратор УФСИН по работе с верующими Булат Гафуров объяснил: поверхностное знание религии и отсутствие наставника привели к беде. Анвар не пошел в мечеть, а доверился интернету и случайным собраниям.

Психолог Николай Иванов добавил: взрослый поиск веры часто связан с кризисом. Отсутствие духовных ориентиров в детстве сделало мужчину уязвимым для радикалов.

Адвокат Валерий Харисов предупредил: даже пассивное участие в запрещенных чатах ведет к уголовной статье. Нужно соблюдать цифровую гигиену и не доверять анонимным предложениям.

