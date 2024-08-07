Ребрендинг, пять новых постановок и переезд театральных касс: челябинский Камерный обновился к 36‑му сезону

Артисты встретились после каникул и уже оценили произошедшие изменения

Камерный театр Челябинска постепенно возвращается к привычной работе. За прошедшие летние каникулы здесь поменялось многое: от актерского состава до интерьера. Как прошел первый сбор труппы после отпуска и какие изменения ждут челябинцев — в нашем фоторепортаже.

Актеры и сотрудники театра вышли из отпусков с готовностью и боевым настроем. И радостью от встречи с коллегами — согласитесь, не многие из нас так счастливы вернуться на работу после долгожданного и такого, как это обычно по ощущениям бывает, короткого отпуска. План работы известен — остается только приступить к репетициям и предсезонным показам. Первые постановки стартуют уже в августе — это «Мелкий бес», «Кровавая свадьба» и «Макбет».

«Мы традиционно начинаем работать с августа. Выход на зрителя мобилизует труппу, которая очень быстро восстанавливает форму после летних каникул. К тому же сейчас мы занимаемся вводами — одна из ведущих актрис театра, Татьяна Кучурина, к сожалению, уезжает в Германию, но театр попытается сохранить спектакли, в которых она занята», — рассказала главный режиссер театра Виктория Мещанинова.

Главная новость сезона — в театре прибавление. Плюс целых пять спектаклей. Первая премьера — пьеса «Слон» — состоится уже 14 сентября. До нового года челябинцам покажут еще две постановки: пьесу Себастьяна Тьерри «Кто такой господин Шмитт?» в видении Виктории Мещаниновой и детский спектакль про Винни-Пуха. Во второй половине сезона челябинцам обещают инсценировку повести Алексея Толстого «Гадюка», которой займется петербургский режиссер Искандер Сакаев, и бродвейскую комедию «Эти свободные бабочки» в интерпретации Олег Хапов.

Также сейчас продолжаются переговоры с участниками творческой лаборатории «ГоГоГо». Напомним, зрители выделили для себя «Записки сумасшедшего» петербургского режиссера Антона Безъязыкова.

Обновилось и само здание театра: фойе расширилось, кассы переехали в отдельное помещение справа от кованых ворот служебного входа, появилась зона для отдыха с диванчиками. В Камерном пока не раскрывают подробностей, но преданные зрители заметили и ребрендинг — привычный черно-белый квадрат сменился на красный силуэт ангела с крыльями и трубой.