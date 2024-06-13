В Челябинске может появиться спектакль «Записки сумасшедшего»

Он войдет в репертуар Камерного театра

В Челябинске завершился театральный эксперимент «ГоГоГо», участники которого за пять дней должны были подготовить эскиз будущего спектакля и представить его на оценку жюри и челябинцам. По итогам зрительского голосования победила постановка «Записки сумасшедшего» по Гоголю.

Режиссером эскиза выступил Антон Безъязыков из Санкт-Петербурга. История о петербургском чиновнике, который постепенно сходит с ума, не только рассказывает о несправедливости, унижении и безумстве, но и поднимает тему «маленького человека». Чтобы усилить эффект, режиссер разделил традиционный монолог главного героя на четырех актрис. Они превратились в многоголосый шум, звучащий в голове у безумца.

«Мощная находка в направлении сценического реализма. Отлично и неожиданно разложен текст, но требуется более глубокая проработка», — отметил эксперт лаборатории Андрей Пронин.

Напомним, показы «черновиков» проходили в два дня, 10 и 11 июня. Помимо «Записок сумасшедшего», челябинцам представили сказки Гофмана «Песочный человек» и «Щелкунчик», а также произведение Гоцци «Синее чудовище».

Как отметила главный режиссер Камерного театра Виктория Мещанинова, экспериментальная лаборатория порадовала молодыми умными режиссерами, каждый из которых обладает интересной и яркой индивидуальностью.