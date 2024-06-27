Челябинский Камерный театр готовит комедию о раннем советском колхозе

Ее представят уже в сентябре

Камерный театр Челябинска готовит премьеру — спектакль «Слон». Комедию в двух действиях о жадности, богатстве, бедности и мечте покажут зрителям уже в новом театральном сезоне. За репетицией наблюдал наш фотокорреспондент.

«Слона» ставит петербургский режиссер-постановщик Михаил Каргапольцев. Сценарий основан на пьесе Александра Копкова, написанной в начале 30‑х годов прошлого века. Отсюда и образы колхозников, партийцев, русской деревни и ненависти к буржуазии.

История расскажет о простом мужике-мечтателе Гурьяне Гурьяновиче. И все-то у него есть: дом, жена, дети. Но только всё ему кажется не тем, а жизнь — не той.

В один день ему попадается «развращающая умы советского гражданина» буржуазная книжка. И все у него завертелось в жизни и закружилось. Да так, что Гурьян сваливается в колодец.

Неожиданное падение приносит несметный клад: на дне старого колодца мужчина находит статую слона, но не простую, а полностью из золота.

Как известно, в деревне сохранить тайну невозможно, и о чудесной находке быстро узнают все обитатели колхоза.

«Что делать? Как быть? Как слона поделить?» — задаются вопросами герои спектакля.

«Слон» — острохарактерная комедия о богатстве, жадности и искушении, с которыми может столкнуться каждый из нас. Здесь и легкий сюжет, и юмор, и колоритные персонажи — от партийцев до местных выпивох.

Премьера состоится 13, 14, 15 и 19 сентября. Возрастное ограничение: 12+.