Каникулы закончились: Камерный открывает в Челябинске новый театральный сезон

Артисты приступают к репетициям и спектаклям

Челябинский Камерный театр выходит с летних каникул и вновь открывает свои двери перед зрителями. В программе на август — три спектакля и упорная подготовка к очередной премьере. Об этом рассказали в пресс-службе Камерного.

Театральный сезон стартует уже 8 августа. В этот день челябинцам покажут постановку «Мелкий бес» по одноименному роману Федора Сологуба. В центре сюжета — одержимый идеей признания и власти учитель словесности городской гимназии Ардальон Передонов, постепенно сходящий с ума. Действия романа в Камерном театре перенесли из начала XX века в начало нашего, XXI.

«Герои этой истории мало отличаются от представителей общества сегодня. Они так же ищут своего счастья, делая несчастными друг друга. Порой смешные, порой трагичные, они барахтаются и живут в хаосе! В совершенно непонятном будущем и постоянном страхе перед настоящим…» — рассказывают в театре.

Также в афише на август еще две постановки: «Кровавая свадьба» 13-го числа и «Макбет» 17-го. А с 19 августа труппа возобновит работу над премьерой пьесы Александра Копкова «Слон». Спектакль покажут челябинцам 14 сентября, но до этого можно будет подглядеть за актерами на открытых репетициях.